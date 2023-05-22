Думаю, в ближайшее время мы сможем полностью освободить Бахмут, – подполковник ГУР

Более 9 месяцев наемники ЧВК "Вагнера" не могут захватить небольшой город на востоке Украины Бахмут. Однако на словах этот восторг происходит ежемесячно, очередные заявления Евгения Пригожина о взятии города-крепости являются обычным фейком.

Об этом 24 Каналу рассказал экскомандир спецподразделения Израиля, подполковник ГУР Денис Десятник. Он подчеркнул, что противника в Бахмуте ждет жесткая расплата, которая уже не за горами.

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По сообщениям Десятника, ситуация в Бахмуте сложная, но сказать о полном захвате города оккупантами нельзя.

Наши силы до сих пор борются за Бахмут, все еще проводят спецоперации по уничтожению врага. Врагу рано радоваться, что они взяли в Бахмут. Фланги полностью наши и я думаю, что в ближайшее время мы сможем отвоевать Бахмут и он снова будет под полным контролем Вооруженных Сил Украины,

– добавил военный.

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Генерал Александр Сырский сообщал, ранее вагнеровцы на Бахмутском направлении пытались окружить украинские силы, а теперь ситуация может обернуться наоборот.

Десятник отметил, что вагнеровцев в городе осталось еще много, но с каждым днем украинские защитники уничтожают как окупантов из ЧВК "Вагнера", так и из министерства обороны России.

Они действительно попали как в мышеловку. Мы можем их закрыть с флангов и потихоньку уничтожать. На ротацию вагнеровцы выйти не смогут и будут только уничтожены в земле Украины,

– резюмировал полковник ГУР.

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