Думаю, в ближайшее время мы сможем полностью освободить Бахмут, – подполковник ГУР
Более 9 месяцев наемники ЧВК "Вагнера" не могут захватить небольшой город на востоке Украины Бахмут. Однако на словах этот восторг происходит ежемесячно, очередные заявления Евгения Пригожина о взятии города-крепости являются обычным фейком.
Об этом 24 Каналу рассказал экскомандир спецподразделения Израиля, подполковник ГУР Денис Десятник. Он подчеркнул, что противника в Бахмуте ждет жесткая расплата, которая уже не за горами.
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По сообщениям Десятника, ситуация в Бахмуте сложная, но сказать о полном захвате города оккупантами нельзя.
Наши силы до сих пор борются за Бахмут, все еще проводят спецоперации по уничтожению врага. Врагу рано радоваться, что они взяли в Бахмут. Фланги полностью наши и я думаю, что в ближайшее время мы сможем отвоевать Бахмут и он снова будет под полным контролем Вооруженных Сил Украины,
– добавил военный.
ВСУ удачно уничтожают врага
Генерал Александр Сырский сообщал, ранее вагнеровцы на Бахмутском направлении пытались окружить украинские силы, а теперь ситуация может обернуться наоборот.
Десятник отметил, что вагнеровцев в городе осталось еще много, но с каждым днем украинские защитники уничтожают как окупантов из ЧВК "Вагнера", так и из министерства обороны России.
Они действительно попали как в мышеловку. Мы можем их закрыть с флангов и потихоньку уничтожать. На ротацию вагнеровцы выйти не смогут и будут только уничтожены в земле Украины,
– резюмировал полковник ГУР.
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Последние новости из Бахмутского направления
- По словам спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, по состоянию на 22 мая украинские силы обороны удерживают позиции в юго-западной части Бахмута. Также он добавил, что у ВСУ сейчас нет преимущества в личном составе, технике и количестве снарядов над врагом. Поэтому все операции проходят очень взвешенно и просчитано.
- Анна Маляр сообщила, что часть города Бахмут контролируют оккупационные войска и производят ныне зачистку.
- Генерал Александр Сырский сообщал, что украинские военные продолжают продвигаться по флангам пригорода Бахмута и просчитывают возможности взять его в тактическую обстановку.