Про це 24 Каналу розповів екскомандир спецпідрозділу Ізраїлю, підполковник ГУР Денис Десятник. Він наголосив, що на противника в Бахмуті чекає жорстка розплата, яка вже не за горами.

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За повідомленнями Десятника, ситуація в Бахмуті складна, але сказати про повне захоплення міста окупантами не можна.

Наші сили досі борються за Бахмут, досі проводять спецоперації по знищенню ворога. Ворогові зарано радіти, що вони взяли в Бахмут. Фланги повністю наші і я гадаю, що найближчим часом ми зможемо відвоювати Бахмут і він знову буде під повним контролем Збройних Сил України,

– додав військовий.

ЗСУ вдало знищують ворога

Генерал Олександр Сирський повідомляв, що раніше вагнерівці на Бахмутському напрямку намагалися оточити українські сили, а тепер ситуація може обернутися навпаки.

Десятник зауважив, що вагнерівців у місті залишилося ще багато, але з кожним днем українські захисники знищують як окупантів з ПВК "Вагнера", так і з міністерства оборони Росії.

Вони справді потрапили як у мишоловку. Ми можемо їх закрити з флангів і потихеньку знищувати. На ротацію вагнерівці вийти не зможуть і будуть лише знищені в землі України,

– резюмував полковник ГУР.

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