Все самое интересное будет на флангах Бахмута, – военный обозреватель анонсировал "сюрпризы" для россиян

Бахмут сейчас является самой горячей точкой украинского фронта. Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин сегодня в очередной раз заявил, что россияне полностью захватили город, однако военно-политическое руководство Украины это опровергло.

Однако скоро город-крепость ждут очень интересные события, которые совсем не понравятся российским террористам. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Ситуация в Бахмуте критическая, это связано с тем, что ВСУ продолжают защищать небольшой участок в городе. Речь идет о треугольнике по улице Чайковского, улице Ивкина и улице Корсунского, который ведет к монументу самолета.

Интересно, если Пригожин уверяет, что оккупанты захватили полностью город, то почему он сделал это заявление у железнодорожного вокзала, а не возле этого известного монумента.

События на флангах

Несмотря на все, по словам Коваленко, город даже в этой критической ситуации продолжает выполнять свою роль ловушки для россиян.

Сейчас следует концентрировать внимание на том, что будет происходить на окраинах города. Речь в первую очередь о взятии украинскими защитниками господствующих высот, что уже выполнено. Также говорится о продвижении в низменности на северо-западном секторе для перерезки трассы М03 в перспективе.

А на юго-западной локации, от Ивановского, продвижение для дальнейшего взятия под контроль Клещиевки, что позволит перерезать трассу Т0513, возможно даже выход на Опытное. В свою очередь это даст огневой контроль над южным и северным сектором города. После этого могут начаться другие продвижения сил обороны Украины.

Самое интересное еще и то, что постепенно начинает оживать Северский плацдарм. Именно оттуда в южном направлении происходит огневое давление по позициям российских оккупантов, которое постепенно, но переходит в достаточно однозначную системность,

– заметил военно-политический обозреватель.

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Пригожин блефует, чтобы спастись

Коваленко убежден, что одиозное заявление Пригожина вряд ли стало ответом на решение о поставках Украине западных истребителей. Цель – объявить о выполнении боевого задания по взятию города, который вагнеровцы не могут захватить уже более девяти месяцев.

Теперь вагнеровцы, по их логике, должны постепенно передавать контроль над городом регулярной армии России. Однако Пригожин неоднократно обвинял военное руководство в срыве возможности "Вагнера" наступать. К тому же он в очередной раз намекнул, что в боевых действиях в Бахмуте не участвовали регулярные войска России, что является неправдой.

Но в ближайшее время он понимает, что вокруг Бахмута будут происходить очень интересные события, поэтому он поставил эту галочку – "все мы Бахмут захватили, готовимся выводить свои подразделения, все теперь будет зависеть от регулярных войск". Российская десантура, конечно, останется в городе, а Пригожин будет подходить. Очень интересно по Бахмуту еще впереди,

– резюмировал Коваленко.

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