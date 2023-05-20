Проте скоро на місто-фортецю чекають дуже цікаві події, які зовсім не сподобаються російським терористам. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний глядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Ситуація в Бахмуті критична, це пов'язано з тим, що ЗСУ продовжують боронити невелику ділянку в місті. Мовиться про трикутник по вулиці Чайковського, вулиці Івкіна та вулиці Корсунського, який веде до монумента літака.

Цікаво, якщо Пригожин запевняє, що окупанти захопили повністю місто, то чому він зробив цю заяву біля залізничного вокзалу, а не цього відомого монумента.

Події на флангах

Попри все, за словами Коваленка, місто навіть в цій критичній ситуації продовжує виконувати свою роль пастки для росіян.

Зараз варто концентрувати увагу на тому, що відбуватиметься на околицях міста. Мовиться першою чергою про взяття українськими оборонцями панівних висот, що уже виконано. Також мовиться про просування в низини на північно-західному секторі для перерізання траси М03 в перспективі.

А на південно-західній локації, від Іванівського, просування для подальшого взяття під контроль Кліщівки, що дозволить перерізати трасу Т0513, можливо, навіть вихід на Опитне. Своєю чергою це дасть вогневий контроль над південним та північним сектором міста. Після цього можуть розпочатися інші просування сил оборони України.

Найцікавіше ще й те, що поступово починає оживати Сіверський плацдарм. Саме звідти в південному напрямку відбувається вогневий тиск по позиціях російських окупантів, який поступово, але переходить в досить однозначну системність,

– зауважив військово-політичний глядач.

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Пригожин блефує, аби врятуватись

Коваленко переконаний, що одіозна заява Пригожина навряд стала відповіддю на рішення про постачання Україні західних винищувачів. Він має на меті – оголосити про виконання бойового завдання щодо взяття міста, яке вагнерівці не можуть захопити уже понад дев'ять місяців.

Тепер вагнерівці, за їхньою логікою, мають передавати поступово контроль над містом регулярній армії Росії. Однак Пригожин неодноразово звинувачував військове керівництво у зриві можливості "Вагнера" наступати. До того ж він вчергове натякнув, що в бойових діях в Бахмуті не брали участь регулярні війська Росії, що є неправдою.

Але найближчим часом він розуміє, що навколо Бахмута будуть відбуватися дуже цікаві події, тому він поставив цю галочку – "все, ми Бахмут захопили, готуємось виводити свої підрозділи, все тепер буде залежати від регулярних військ". Російська десантура, звісно, залишиться в місті, а Пригожин буде підходити. Дуже цікаве щодо Бахмута ще попереду,

– резюмував Коваленко.

В Бахмуті точаться важкі бої