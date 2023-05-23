В Бахмуте россияне сами же создали ловушку, которая теперь усложняет их оборону
В Бахмуте до сих пор продолжаются тяжелые бои. На днях генерал Александр Сырский сообщил, что ВСУ могут взять в полуокружение группировку оккупанта на Бахмутском направлении.
Это полуокружение может стать настоящей ловушкой для российских оккупантов, оно заблокирует логистику в места столкновения, а впоследствии может перерасти в полное окружение. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный.
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Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что сейчас на Бахмутском направлении ВСУ продвигаются с двух сторон.
Нарожный уточнил, что в самом городе продвижения нет, там ВСУ сейчас удерживают район "Самолет".
Враг в ловушке
Основные боевые действия на Бахмутском направлении ведутся именно на флангах. Цель украинских защитников – окружить врага с флангов. Речь идет об оперативном окружении, то есть все поставки врага будут происходить под артиллерийскими обстрелами.
Из оккупированной части Донетчины в Бахмут ведут три дороги. Одна из них уже отрезана, по другим двум происходит снабжение оккупантов в городе.
Им очень тяжело обороняться, потому что в Бахмуте почти не осталось неразрушенных домов. Для того чтобы держать оборону, нужно именно в этих домах прятаться, их используют как укрепление. Они двигаются по открытой местности, и относительно легко их уничтожать,
– прокомментировал военный эксперт.
Он считает, что со временем это полуокружение может перерасти в полное окружение. Ведь по флангам работают хорошо оснащенные, обученные и мотивированные подразделения Вооруженных Сил Украины.
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Последние новости с Бахмутского направления
- По сообщениям Анны Маляр, активность наступательных действий противника на Бахмутском направлении несколько снизилась, однако количество обстрелов остается стабильно высоким. Враг несет большие потери. Незначительное продвижение ВСУ зафиксировано по флангам на севере и юге Бахмута.
- В очередной раз Евгений Пригожин заявил о взятии вагнеровцами Бахмута. Однако военно-политическое командование Украины опровергло эту информацию. Сергей Череватый объяснил, зачем главарь зэков разбрасывается громкими заявлениями.
- Институт по изучению войны сообщает, что события указывают на то, что Пригожин вместе со своими наемниками планирует пересидеть ключевые месяцы контрнаступления ВСУ в тылу. Более того, он постоянно переносит дату выхода вагнеровцев из Бахмута, сейчас он планирует выйти 1 июня.