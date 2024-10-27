Одно решение может остановить врага на Донбассе: обзор фронта от Свитана

На Восточном направлении бои обостряются ежедневно. Врагу с большими потерями, но все же удается постепенно продвигаться.

Что может остановить движение россиян в Донецкой области в ежедневной сводке для 24 Канала объяснил военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Потеря авиации в России

За 26 октября россияне потеряли два своих вертолета. В районе Керченского залива упал Ка-52.

Этот боевой вертолет преимущественно привлекался для разведки местности, координации действий группы боевых вертолетов и является так называемым "убийцей танков", ведь может поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя.

Также в Кировской области самоуничтожился вертолет Ми-2. Погиб весь экипаж – 4 человека.

У россиян уже ощущается нехватка пилотов. Профи погибли на войне, а молодые пилоты, которые пытаются выполнять боевые задачи, даже Ми-2 загоняют в катастрофы,

– резюмировал летчик-инструктор.

Бои в Донецкой области

На восточном направлении ситуация непростая. Враг давит в районе Покровска, есть продвижение возле Большой Новоселки. Появились вклинения в районах населенных пунктов Шахтерское, Новоукраинка, Богоявленка.

Также оккупанты пытаются двигаться на границе Запорожской и Донецкой области. Есть продвижение у Новодаровки.

Будут пытаться отрезать Покровск от Павлограда. Наступление на Запорожье, о котором все говорили, это и есть участок севернее Времеевского выступа,

– заметил Свитан.

Подобная ситуация наблюдается и у Селидово. Враг частично зашел в город и вышел на соседний населенный пункт Вишневое. Если динамика не изменится, подразделениям ВСУ придется отходить с этих позиций.

Свитан убежден, что остановить продвижение врага на восточном направлении можно усилением фронта профессиональными, мотивированными бойцами из украинского тыла.