Що може зупинити рух росіян на Донеччині в щоденному зведенні для 24 Каналу пояснив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Детальніше Наступ на Куп'янськ з чотирьох напрямків, просування біля Покровська: огляд фронту від ISW

Втрата авіації в Росії

За 26 жовтня росіяни втратили два свої вертольоти. В районі Керченської затоки впав Ка-52.

Цей бойовий вертоліт переважно залучався для розвідки місцевості, координації дій групи бойових вертольотів і є так званим "вбивцею танків", адже може вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Також в Кіровській області самознищився гелікоптер Мі-2. Загинув весь екіпаж – 4 особи.

В росіян вже відчувається нестача пілотів. Профі загинули на війні, а молоді пілоти, які намагаються виконувати бойові завдання, навіть Мі-2 заганяють в катастрофи,

– резюмував льотчик-інструктор.

Бої на Донеччині

На східному напрямку ситуація непроста. Ворог тисне в районі Покровська, є просування біля Великої Новосілки. З’явилися вклинення в районах населених пунктів Шахтарське, Новоукраїнка, Богоявленка.

Також окупанти намагаються рухатись на межі Запорізької та Донецької області. Є просування біля Новодарівки.

Намагатимуться відрізати Покровськ від Павлограда. Наступ на Запоріжжя, про який всі говорили, це і є ділянка північніше Времіївського виступу,

– зауважив Світан.

Подібна ситуація спостерігається і біля Селидового. Ворог частково зайшов у місто і вийшов на сусідній населений пункт Вишневе. Якщо динаміка не зміниться, підрозділам ЗСУ доведеться відходити з цих позицій.

Світан переконаний, що зупинити просування ворога на східному напрямку можна підсиленням фронту професійними, мотивованими бійцями з українського тилу.