Що може зупинити рух росіян на Донеччині в щоденному зведенні для 24 Каналу пояснив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.
Детальніше Наступ на Куп'янськ з чотирьох напрямків, просування біля Покровська: огляд фронту від ISW
Втрата авіації в Росії
За 26 жовтня росіяни втратили два свої вертольоти. В районі Керченської затоки впав Ка-52.
Цей бойовий вертоліт переважно залучався для розвідки місцевості, координації дій групи бойових вертольотів і є так званим "вбивцею танків", адже може вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.
Також в Кіровській області самознищився гелікоптер Мі-2. Загинув весь екіпаж – 4 особи.
В росіян вже відчувається нестача пілотів. Профі загинули на війні, а молоді пілоти, які намагаються виконувати бойові завдання, навіть Мі-2 заганяють в катастрофи,
– резюмував льотчик-інструктор.
Бої на Донеччині
На східному напрямку ситуація непроста. Ворог тисне в районі Покровська, є просування біля Великої Новосілки. З’явилися вклинення в районах населених пунктів Шахтарське, Новоукраїнка, Богоявленка.
Також окупанти намагаються рухатись на межі Запорізької та Донецької області. Є просування біля Новодарівки.
Намагатимуться відрізати Покровськ від Павлограда. Наступ на Запоріжжя, про який всі говорили, це і є ділянка північніше Времіївського виступу,
– зауважив Світан.
Подібна ситуація спостерігається і біля Селидового. Ворог частково зайшов у місто і вийшов на сусідній населений пункт Вишневе. Якщо динаміка не зміниться, підрозділам ЗСУ доведеться відходити з цих позицій.
Світан переконаний, що зупинити просування ворога на східному напрямку можна підсиленням фронту професійними, мотивованими бійцями з українського тилу.