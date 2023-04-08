Россияне активизировали атаки у Марьинки: почему враг распыляет свои силы
Понятно, что противник подтягивает свои силы на Бахмутское направление. В то же время Генштаб ВСУ сообщил, что 7 апреля самые ожесточенные бои были в районе Марьинки.
Так противник пытается растянуть украинские силы и хочет добиться хотя бы минимального успеха на каком-то отрезке фронта. Об этом 24 Канала рассказал военный эксперт Андрей Харук.
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Генштаб сообщил, что самые тяжолые бои сейчас продолжаются за населенные пункты Бахмут, Марьинка и Авдеевка. Накануне в Марьинке ВСУ отразили 29 наземных атак врага.
Почему враг активизировался у Марьинки
Харук предположил, что неуспех окупантов на Бахмутском направлении мог спровоцировать их попытки достичь преимущества в направлении Марьинки.
Тем более что Марьинка непосредственно возле Донецка и этот вопрос не столько даже военно-стратегический,
– добавил говорящий.
Он считает, что противник хочет отбросить украинские войска подальше от временно оккупированных территорий, чтобы обезопасить их от потенциальных обстрелов или атак с нашей стороны.
Военный эксперт уверен, что россияне будут продолжать попытки найти слабые места в украинской обороне и искать возможности добиться хотя бы локального успеха.
Последние новости с донецкого фронта
- На Северском направлении украинские силы обороны пытаются оттянуть силы врага из Бахмута. Россияне вблизи Северска оказались в полуокружении с отсутствием логистики.
- Россияне атакуют Авдеевку, но украинские силы обороны дают отпор. Британская разведка сообщала, что Авдеевка по уровню военных действий может стать вторым Бахмутом.
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