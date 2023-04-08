Так противник намагається розтягти українські сили і спробувати досягти хоча б мінімального успіху на якомусь відтинку фронту. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Харук.

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Генштаб повідомив, що найзапекліші бої зараз тривають за населені пункти Бахмут, Мар'їнка та Авдіївка. Напередодні в Мар'їнці ЗСУ відбили 29 наземних атак ворога.

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Харук припустив, що неуспіх окупантів на Бахмутському напрямку міг спровокувати їхні спроби досягти переваги в напрямку Мар'їнки.

Тим більше, що Мар'їнка безпосередньо біля Донецька і це питання не стільки навіть військово-стратегічне,

– додав мовець.

Він вважає, що так противник хоче відкинути українські війська подалі від тимчасово окупованих територій, щоб убезпечити їх від потенційних обстрілів чи атак з нашого боку.

Військовий експерт впевнений, що росіяни продовжуватимуть спроби знайти слабкі місця в українській обороні й шукатимуть можливості досягти хоча б локального успіху.

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