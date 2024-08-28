Может касаться не только Курщины: Мусиенко предположил новые интересные действия от ВСУ
Россия перебросила около 30 тысяч личного состава на Курское направление. Это дает дополнительные возможности Силам обороны Украины.
Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что бои в Курской области создали новые вызовы для оккупантов. Они вынуждены перебрасывать собственные силы и ресурсы на это направление. В противном случае их бы привлекли на фронте в Украине.
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Чего ожидать дальше
Как отметил Мусиенко, наступление ВСУ в Курской области не исчерпалось. Оно несколько замедлилось, но имеет потенциал для расширения. Буферная зона является чрезвычайно важной.
Нас удовлетворит результат, что Россия снимет определенные подразделения и будет пробовать атаковать. Мы будем отражать эти атаки, бить врага на его территории и сковывать их силы. Я думаю, что 30 тысяч личного состава недостаточно, чтобы вытеснить украинские силы с этого направления,
– отметил Мусиенко.
Понятно, что таким образом Россия ослабляет собственную группировку оккупантов, которая находится в Украине. Этим можно воспользоваться. И последствия для российских захватчиков будут плохими.
Не исключал бы, что мы можем воспользоваться ситуацией и, к примеру, вытеснить российские войска из Харьковщины. Шаг за шагом можно будет улучшить тактическое положение. Мы можем увидеть интересные и нестандартные решения от нашего командования. И они будут касаться, возможно, не только Курщины,
– отметил Мусиенко.
Обратите внимание! По данным СМИ, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский держал в секрете подготовку к операции в Курской области. Западные союзники не знали о планах Украины.