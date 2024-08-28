Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що бої в Курській області створили нові виклики для окупантів. Вони змушені перекидати власні сили та ресурси на цей напрямок. В іншому випадку їх би залучили на фронті в Україні.

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Чого очікувати далі

Як наголосив Мусієнко, наступ ЗСУ в Курській області не вичерпався. Він дещо сповільнився, але має потенціал для розширення. Буферна зона є надзвичайно важливою.

Нас задовольнить результат, що Росія зніме певні підрозділи та буде пробувати атакувати. Ми будемо відбивати ці атаки, бити ворога на його території та сковувати їхні сили. Я думаю, що 30 тисяч особового складу недостатньо, щоб витиснути українські сили з цього напрямку,

– зауважив Мусієнко.

Зрозуміло, що у такий спосіб Росія послаблює власне угруповання окупантів, яке перебуває в Україні. Цим можна скористатися. І наслідки для російських загарбників будуть поганими.

Не виключав би, що ми можемо скористатися ситуацією та, до прикладу, витіснити російські війська з Харківщини. Крок за кроком можна буде покращити тактичне положення. Ми можемо побачити цікаві та нестандартні рішення від нашого командування. І вони будуть стосуватися, можливо, не лише Курщини,

– зазначив Мусієнко.

Зверніть увагу! За даними ЗМІ, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський тримав у секреті підготовку до операції в Курській області. Західні союзники не знали про плани України.