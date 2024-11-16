Уже на следующей неделе, – разведка Эстонии сделала заявление о наступлении России на Курщине

Путин поспешно пытается вытеснить Силы обороны из Курской области до того, как Трамп сядет в Белом доме. Глава Кремля планирует до инаугурации нового президента США усилить свои позиции на фронте.

Контингент российских войск в Курской области постоянно наращивается. По данным ВСУ, там находятся около 50 тысяч военнослужащих. Командующий разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивиселг говорит, что в ближайшие недели и месяцы следует ожидать активизации боевых действий на этом участке фронта, передает 24 Канал со ссылкой на ERR.

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Впереди – только обострение

По словам полковника, в Курской области, продолжаются атаки с обеих сторон, районы переходят из рук в руки между противоборствующими сторонами.

Большая концентрация оккупантов в приграничных районах свидетельствует о желании вытеснить украинские вооруженные силы из Курской области в ближайшие недели или месяцы. Вероятно, что они хотят сделать это до наступления холодов или не позднее января 2025 года,

– сообщил Кивиселг.

Кивиселг отметил, что в общественных СМИ появляется все больше сообщений об участии северокорейских военных. "Насколько нам известно, речь идет о 10 тысячах северокорейских солдат, которые, вероятно, последние дни контактировали с украинскими подразделениями на передовой", – сказал он.

Полковник отметил, что привлечение военных КНДР к боевым действиям позволяет России в дальнейшем поддерживать очень высокий темп наступления на Востоке.

Кивиселг прогнозирует, что уже на следующей неделе, вероятно, состоится активизация боевых действий в районах Курска и Купянска.