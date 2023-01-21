ССО прореживают ряды оккупантов в Соледаре: мощное видео боя

Российские пропагандисты все чаще озвучивают утверждение о захвате Соледара. Однако город до сих пор находится под огневым контролем ВСУ.

Бойцы ССО мощно уничтожают оккупантов в Соледаре. Защитники даже опубликовали видео одного из подобных боев.

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Как проходил бой

Перестрелка между украинскими военными и оккупантами происходила в городской застройке. Группа оператора ССО вместе с другими подразделениями Сил обороны сдерживала многочисленные вражеские атаки.

В то время, когда русские командиры гнали своих подчиненных на убой, несмотря на колоссальные потери, наши воины использовали это как возможность проредить ряды противника.

Мощное сражение в Соледаре: смотрите видео

Отмечают, что подразделения Сил специальных операций продолжают работу в этом направлении, профессионально, уничтожая российских оккупантов.

Что происходит в городе

Россияне постоянно объявляют, что взяли Соледар. По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, это один из индикаторов неуверенности оккупантов.

Кроме того, в Соледаре еще продолжаются боевые действия. Мусиенко подчеркнул, что ситуация в городе еще не определена и она не такова, чтобы можно было констатировать, что Россия все захватила. Он добавил, что сейчас выигрывается время для получения поддержки от Запада.

В британской разведке отметили, что ВСУ якобы покинули Соледар. Однако Генштаб не подтверждает это заявление. Более того, украинские защитники недавно приземлили там российский штурмовик Су-25.

Советник Командования Сухопутных войск ВСУ Алена Шевцова заявила, что Бахмут и Соледар – под огневым контролем ВСУ. Она также отметила, что наши военные уже называют Соледар аналогом Чернобаевки.

С начала полномасштабного вторжения русская армия потеряла уже 120 160 своих воинов. Только за сутки украинские военные ликвидировали 860 оккупантов.