Жданов раскрыл план россиян в Соледаре, за который они поплатились складами БК

По информации украинских военных, россияне зашли в Соледар, там продолжаются бои. Один за другим они теряют свои склады боеприпасов, потому что решили накапливать их именно там.

Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Россияне свозят технику и боеприпасы в Соледар.

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За минувшие сутки Воздушные силы Украины нанесли 21 удар по местам скопления живой силы и техники врага, 7 авиационных ударов по позициям российских зенитно-ракетных систем, нанесли поражение 6 командным пунктам россиян, 8 районам скопления войск и техники противника и уничтожили 1 состав боеприпасов.

К тому же сбили 3 беспилотника типа "Ланцет-3". Это боражирующий боеприпас, который россияне в последнее время начали активно использовать на линии фронта.

Жданов предположил, что "Ланцеты" могут собирать, в частности, и в Беларуси. Она запустила активное производство дронов. Есть предположение, что это будут те же иранские дроны.

Уничтожение российских складов БК

Военный эксперт уверен, что в Соледаре россияне пытаются создать военный хаб. Там враг восстанавливает железнодорожный путь, которым хочет подвозить технику и боеприпасы.

Украинская разведка вычмслает эти склады с боеприпасами, которые доставляют туда пока не железнодорожной дорогой, а машинами и ВСУ уничтожают их. Два дня назад украинские военные уничтожили 3 склада с боеприпасами только в Соледаре.

Есть разные склады, склады артиллерийского дивизиона, или бригады, и это две большие разницы. Однако любое уничтожение боеприпасов, складируемых в районе непосредственной близости к линии фронта – это ослабление огневых возможностей врага и усиление наших.

– добавил Жданов.

Жданов о плане врага по Соледару: смотреть видео