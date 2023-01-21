Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Росіяни звозять техніку та боєприпаси до Соледару.
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За минулу добу Повітряні сили України нанесли 21 удар по місцях скупчення живої сили та техніки ворога, 7 авіаційних ударів по позиціях російських зенітно-ракетних систем, завдали ураження 6 командним пунктам росіян, 8 районам скупчення війська та техніки противника і знищили 1 склад боєприпасів.
До того ж збили 3 безпілотники типу "Ланцет-3". Це баражуючий боєприпас, який росіяни останнім часом почали активно використовувати на лінії фронту.
Жданов припустив, що "Ланцети" можуть збирати зокрема і в Білорусі. Вона запустила активне виробництво дронів. Є припущення, що це будуть ті самі іранські дрони.
Знищення російських складів БК
Військовий експерт переконаний, що в Соледарі росіяни намагаються створити воєнний хаб. Там ворог відновлює залізничну колію, якою хоче підвозити техніку та боєприпаси.
Українська розвідка вираховує ці склади з боєприпасами, які доставляють туди поки що не залізничної дорогою, а машинами, і ЗСУ знищують їх. Два дні тому українські військові знищили 3 склади з боєприпасами лише в Соледарі.
Є різні склади, склади артилерійського дивізіону, або бригади, і це дві великі різниці. Однак будь-яке знищення боєприпасів, складованих в районі безпосередньої близькості до лінії фронту – це послаблення вогневих можливостей ворога і підсилення наших,
– додав Жданов.
Бої в Соледарі: останнє
- Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко повідомив, що в Соледарі ще тривають бойові дії.
- У британській розвідці зазначили, що ЗСУ нібито покинули Соледар. Проте Генштаб не підтверджує цю заяву. Ба більше, українські захисники нещодавно приземлили там російський штурмовик Су-25.
- Під Соледаром та Бахмутом уже знешкодили близько 14 тисяч бойовиків ПВК "Вагнера".
- Радниця Командування Сухопутних військ ЗСУ Альона Шевцова заявила, що Бахмут і Соледар – під вогневим контролем ЗСУ.