Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Росіяни звозять техніку та боєприпаси до Соледару.

Читайте також ССО проріджують лави окупантів в Соледарі: потужне відео бою

За минулу добу Повітряні сили України нанесли 21 удар по місцях скупчення живої сили та техніки ворога, 7 авіаційних ударів по позиціях російських зенітно-ракетних систем, завдали ураження 6 командним пунктам росіян, 8 районам скупчення війська та техніки противника і знищили 1 склад боєприпасів.

До того ж збили 3 безпілотники типу "Ланцет-3". Це баражуючий боєприпас, який росіяни останнім часом почали активно використовувати на лінії фронту.

Жданов припустив, що "Ланцети" можуть збирати зокрема і в Білорусі. Вона запустила активне виробництво дронів. Є припущення, що це будуть ті самі іранські дрони.

Знищення російських складів БК

Військовий експерт переконаний, що в Соледарі росіяни намагаються створити воєнний хаб. Там ворог відновлює залізничну колію, якою хоче підвозити техніку та боєприпаси.

Українська розвідка вираховує ці склади з боєприпасами, які доставляють туди поки що не залізничної дорогою, а машинами, і ЗСУ знищують їх. Два дні тому українські військові знищили 3 склади з боєприпасами лише в Соледарі.

Є різні склади, склади артилерійського дивізіону, або бригади, і це дві великі різниці. Однак будь-яке знищення боєприпасів, складованих в районі безпосередньої близькості до лінії фронту – це послаблення вогневих можливостей ворога і підсилення наших,

– додав Жданов.

Жданов про план ворога щодо Соледару: дивитись відео