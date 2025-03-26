Хотели пойти на штурм, а оказались на сафари: ВСУ сорвали попытку врага закрепиться в Торецке
- Украинские военные сорвали попытку россиян закрепиться в окрестностях Торецка, нанеся удар по группе пехотинцев.
Благодаря слаженной работе подразделений и использованию беспилотников, украинские защитники ликвидировали оккупантов под шквальным огнем.
В Торецке продолжаются тяжелые бои. Украинские военные продолжают давать отпор оккупантам и сорвали очередную попытку противника закрепиться в окрестностях Торецка.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.
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Как ВСУ сорвали штурм оккупантов
Военные 28 ОМБр, 93 ОМБр и 53 ОМБр сорвали очередную попытку россиян зайти и закрепиться в окрестностях Торецка. Так, малая группа российских пехотинцев отправилась на штурм, а взамен – оказалась на сафари.
Еще на подходе разведчики подразделения "Гюрза" Батальона беспилотных систем обнаружили группу оккупантов, которые шли на штурм. После того пехотинцы разделились и первая тройка пошла в атаку.
Ближе к зданию штурмовиков начали встречать шквальным огнем под корректировку "Гюрзы" пехотинцы 93-й и 53-й бригады. В дополнение врагу не давали перегруппироваться сбросами с БПЛА.
Поэтому, в результате насыщенного боя, единственный живой оккупант начал убегать. Но также потерпел неудачу.
Но далеко убежать не удалось – его догнала пулеметная очередь,
– добавили в бригаде.
В сети также показали эпические кадры боя. На них видно, как украинские защитники ликвидировали оккупантов и не дали закрепиться в здании в окрестностях Торецка.
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К слову, недавно Воздушные Силы ВСУ успешно поразили место сосредоточения живой силы противника в Кондратовке Курской области. В результате удара объект был полностью разрушен, ликвидировано до 30 оккупантов.