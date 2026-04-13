Россияне оккупировали новый населенный пункт на Запорожье, – DeepState
Российские войска проводят наступательные действия на Запорожье. В частности, враг пытается продвигаться на Гуляйпольском направлении.
К сожалению, определенных успехов врагу удается достигать. Это следует из обновленной карты фронта от DeepState.
Какое село в Запорожье оккупировали россияне?
Так, российские войска оккупировали село Мирное. Это населенный пункт расположен в Гуляйпольской городской общине Пологовского района Запорожской области.
Мирное относится к Гуляйпольскому направлению фронта.
Где расположено Мирное, которое оккупировал враг: смотрите на карте
Как отмечают аналитики Института изучения войны, Россия делает приоритетом наступление на Гуляйпольском направлении в Запорожской области, а не оборону от украинских атак на Александровском направлении.
Российское командование перебрасывает на юг подкрепления и даже часть резервов, чтобы:
- усилить наступление возле Гуляйполя;
- удержать продвижение в сторону Орехова;
- одновременно сдержать украинские контратаки возле Александровки.
Однако эти действия дают ограниченный результат: россияне имеют лишь небольшие продвижения у Гуляйполя. Силы обороны местами продолжают контратаки и возвращают позиции.
По оценке украинского военного обозревателя Константина Машовца, российские войска на западе Запорожской области растянуты по фронту и перегружены, даже несмотря на усиление резервами.
Подразделения 58-й армии России одновременно действуют в разных направлениях вокруг Орехова – на запад, северо-запад и юго-восток. Из-за этого им приходится держать фронт примерно на 50 километров. Аналитик отмечает, что из-за такого распыления сил оккупанты не могут эффективно выполнять все задачи. Поэтому их небольшие продвижения делают группировку уязвимой к украинским контратакам.
Какова ситуация в Запорожье?
Со 2 апреля россияне внезапно начали активно перебрасывать технику с Донецкого направления через Мариуполь в сторону Запорожья. Большие колонны техники перевозили не с тыловых полигонов, а гнали прямо с позиций на фронте. Эксперт пояснил, что сейчас нет явной активной фазы боев, которая бы объясняла такое срочное перемещение. Поэтому есть два варианта: либо россияне готовятся к новым штурмам на отдельных участках (в частности Ореховского направления) или меняют свои планы и перегруппировывают силы.
Россияне на оккупированных территориях отрабатывают передвижение через газовые трубы, чтобы в будущем использовать это для наступления на Ореховском направлении. Об этом рассказал руководитель Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. По его словам, трубы фактически могут выполнять роль "скрытых маршрутов": в них сложнее заметить движение врага, чем на открытой местности. Поэтому россияне тренируются передвигаться по таким коммуникациям, используя макеты труб и отрабатывая логистику.
На Гуляйпольском направлении россияне усилили свои войска и готовятся к новым штурмам. Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин. По его словам, сюда несколько недель назад перебросили 40-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота России. Она уже участвовала в боях в районах нескольких населенных пунктов (в частности Варваровки и Прилук) и понесла потери. Сейчас эта бригада, вероятно, перегруппировывается и готовится к новым атакам на юге Украины. Также российское командование подтягивает другие силы – подразделения 5-й армии, а также 55-й и 120-й дивизий. Они проходят подготовку и доукомплектование на временно оккупированной Донецкой области.