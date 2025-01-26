Там идет бой, – в ОСГВ "Хортица" опровергли полную оккупацию Великой Новоселки

Российские СМИ писали, что их армия якобы захватила Великую Новоселку в Донецкой области. Однако бой в этом населенном пункте еще продолжается.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире Национального марафона.

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Какая ситуация сейчас в Великой Новоселке

По словам Виктора Трегубова, сейчас в Великой Новоселке все еще идет бой. В населенном пункте еще есть украинские войска и позиции.

Они уничтожают россиян и российскую технику. Уточнять, где именно они там, я не могу, потому что это поставит под угрозу операцию... Могу сказать только, что бой там сейчас продолжается,

– заявил спикер.

Военный также отметил, что по той информации, которую он имеет, украинские войска в Великой Новоселке в окружении не находятся. Этого удалось избежать.

Стоит отметить, что Виктор Трегубов 26 января также говорил, что российские войска дошли до стадиона "Колос" в Великой Новоселке и установили там триколор.

Представитель ОСГВ "Хортица" подчеркнул, что это не совсем центр населенного пункта. Кроме того, он отметил, что сам флаг оккупанты поставили на котельной за стадионом.

К слову, в 110 отдельной механизированной бригаде отмечали, что российские захватчики в Великой Новоселке попали в огненный мешок и продолжать наступление дальше не смогут. В частности, причиной этого является естественная преграда – река Мокрые Ялы.