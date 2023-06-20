Живая сила – главная проблема врага: после перерыва на Востоке активизировался "Шторм-Z"

На Лимано-Купянском направлении оккупанты имеют разнообразную группировку. Её создавали из подразделения "Шторм-Z" – как из ударного элемента.

Об этом 24 Каналу заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он отметил, что также там есть так называемый "боевой армейский резерв" россиян и пехотные, воздушно-десантные подразделения.

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"У них личный состав – это главная проблема, которую они стягивают со всех… Территориальные войска, в частности, есть. То есть из всех возможных сегментов, которые не приведут к большой мобилизации", – сказал Череватый.

Россияне стремятся к "реваншу"

Оккупанты хотят перехватить инициативу в ВСУ. Возможно даже взять определенный "реванш" за то, что на Бахмутском направлении украинские военные уничтожили одну из мощнейших их группировок.

"Она хоть и действовала экстенсивным путем, но она была в отношении других подразделений вооруженных сил России эффективной. В том плане, что она изредка и продвигалась, наносила нам какой-то вред благодаря постоянным штурмам", – отметил спикер Восточной группировки войск ВСУ.

Оккупанты хотят, наверное, достичь хоть какого-то промежуточного наступательного "результата". Пока что все их усилия были остановлены мощным огнем украинской артиллерии и других способов поражения.

В принципе, понеся потери, они не достигли ни одного мало-мальски пригодного для такого количества потерянного личного состава "результата",

– подчеркнул Сергей Череватый.

Активизация не внезапно

Россияне после определенных перерывов снова активизировались. Однако это не было внезапно. Чтобы "разобраться" с ротами оккупантов "Шторм-Z", нужно немного времени. Спикер Восточной группировки войск ВСУ отметил, что на этом направлении очень мощные и опытные украинские командиры.

"Учитывая предыдущие действия оккупанта, не думаю, что они (россияне – 24 Канал) применят такое "ноу-хау", которое сможет мощно нас удивить", – подчеркнул Череватый.

Как на Востоке активизировались оккупанты: смотрите видео

Работа на публику

Если российские так называемые "военкоры", пропагандистские паблики тянут к конкретной географической точке по отношению к чему-либо, мол, оккупанты что-то "взяли", нужно немного абстрагироваться и вспомнить, к чему вообще стремились россияне. В начале весны враг хотел провести "грандиозную стратегическую наступательную операцию", чтобы как минимум полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области.

Возвращаясь к сегодня и их заявлениям, понимаем, что они, мягко говоря, неавторитетны и немножко "попахивают" таким "ура-патриотизмом", от которого якобы немножко отошли,

– сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ.

По сравнению с россиянами, ВСУ ко всему серьезно готовятся и не рассказывают, что деоккупировали определенный населенный пункт, пока это действительно не сделали и не вывесили там украинский флаг.

"Даже, когда есть продвижение на несколько сотен метров, мы ждем несколько дней, фиксируем. Желательно, чтобы это было до километра и больше. Тогда где-то сообщаем", – добавил Сергей Череватый.

Зато оккупанты анонсируют каждый метр и раздувают кампании. Однако, если проанализировать в целом ситуацию и понимать, что на некоторых направлениях россияне всегда имели преимущество в технике, артиллерии, снарядах и личном составе, и при этом всем враг ничего не достиг.

"Они не прорвали наш передний край, не вышли в тылы и не окружили наши войска, не заставили их бежать. Поэтому это все – просто работа на их публику. Чтобы показать, что "не все зря, что мы где-то движемся". Никуда они не движутся. Они понесли потери – отступили", – отметил спикер Восточной группировки войск ВСУ.

Какая ситуация на фронте