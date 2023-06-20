Про це 24 Каналу заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він зауважив, що також там є так званий "бойовий армійський резерв" росіян і піхотні, повітряно-десантні підрозділи.

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"У них особовий склад – це головна проблема, який вони стягують з усіх… Територіальні війська, зокрема, є. Тобто з усіх, яких можуть, сегментів, які не приведуть до великої мобілізації", – сказав Череватий.

Росіяни прагнуть "реваншу"

Окупанти хочуть перехопити ініціативу у ЗСУ. Можливо, навіть взяти певний "реванш" за те, що на Бахмутському напрямку українські військові знищили одне з найпотужніших їхніх угруповань.

"Воно хоч і діяло екстенсивним шляхом, але воно було відносно інших підрозділів збройних сил Росії ефективним. В тому плані, що воно вряди-годи та й просувалося, завдавало нам якоїсь шкоди завдяки постійним-постійним штурмам", – зауважив речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Окупанти хочуть, напевно, досягнути хоч якогось проміжного наступального "результату". Поки що всі їхні зусилля були зупинені потужним вогнем української артилерії та інших засобів ураження.

В принципі, зазнавши втрат, вони не досягнули жодного хоч трохи придатного для такої кількості втраченого особового складу "результату",

– наголосив Сергій Череватий.

Активізація не зненацька

Росіяни після певних перерв знову активізувалися. Та це не було раптово. Щоби "розібратися" із ротами окупантів "Шторм-Z", треба трохи часу. Речник Східного угруповання військ ЗСУ зауважив, що на цьому напрямку дуже потужні та досвідчені українські командири.

"З огляду на попередні дії окупанта, не думаю, що вони (росіяни – 24 Канал) застосують аж таке якесь "ноу-хау", яке зможе потужно нас здивувати", – наголосив Череватий.

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Робота на публіку

Якщо російські так звані "воєнкори", пропагандистські пабліки тягнуть до конкретної географічної точки щодо будь-чого, мовляв, окупанти щось "взяли", треба трохи абстрагуватися й згадувати, чого взагалі прагнули росіяни. На початку весни ворог хотів провести "грандіозну стратегічну наступальну операцію", щоби як мінімум повністю окупувати Донецьку та Луганську області.

Повертаючись до нині та їхніх заяв, розуміємо, що вони, м'яко кажучи, неавторитетні й трошечки "попахують" таким "ура-патріотизмом", від якого нібито трошки відійшли,

– сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ.

У порівнянні з росіянами, ЗСУ до всього серйозно готуються та не розповідають, що деокупували певний населений пункт, поки цього дійсно не зробили та не вивісили там український стяг.

"Навіть, коли є просування на декілька сотень метрів, ми чекаємо декілька днів, фіксуємо. Бажано, щоб це було до кілометра й більше. Тоді десь повідомляємо", – додав Сергій Череватий.

Тим часом окупанти анонсують кожен метр і роздувають кампанії. Однак, якщо проаналізувати загалом ситуацію й мати розуміння того, що на деяких напрямках росіяни мали завжди перевагу в техніці, артилерії, снарядах та особовому складі, і при цьому всьому ворог нічого не досягнув.

"Вони не прорвали наш передній край, не вийшли в тили й не оточили наші війська, не змусили їх бігти. Тому, це все – просто робота на їхню публіку. Щоби показати, що "не все даремно, що ми десь рухаємося". Нікуди вони не рухаються. Вони зазнали втрат – відступили", – зауважив речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Яка ситуація на фронті