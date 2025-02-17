Россияне получают больше проблем, чем надеялись, – Трегубов о ситуации в Песчаном

В селе Песчаном в Донецкой области, откуда недавно выбили оккупантов, сейчас идут ожесточенные бои. Россияне на этом направлении получают больше проблем, чем надеялись.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире национального марафона.

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Что сейчас происходит в Песчаном возле Покровска

Виктор Трегубов отметил, что в Песчаном и поселке, расположенном вблизи, идут очень активные бои. Но, по словам представителя, в последнее время россияне там имеют больше проблем, чем они надеялись.

В частности, об освобождении Песчаного уже сообщалось, но следует заметить, что эти населенные пункты, именно на том наиболее активном участке, а это, по моему мнению, сейчас наиболее активный участок фронта, они переходят из рук в руки время от времени,

– пояснил Трегубов.

Он также отметил, что на этом направлении враг очень активно жалуется на доминирование в воздухе украинских FPV-дронов, а также на ошибки собственных командиров и их некорректное использование ресурса.

К слову, Виктор Трегубов 16 февраля официально сообщил, что украинские военные выбили россиян из села Песчаное в Донецкой области. Представитель ОСУВ "Хортица" также констатировал, что на Покровском направлении произошел определенный перелом не в пользу оккупантов.