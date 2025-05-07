7 мая, 21:47
Нацгвардейцы сорвали "плавучее наступление" врага на Покровском направлении: эффектное видео
Основні тези
- Украинские нацгвардейцы остановили попытку "плавучего наступления" российских оккупантов на Покровском направлении.
- Бригада Нацгвардии "Спартан" успешно отразила эту атаку, которую было зафиксировано на эффектном видео.
На Покровском направлении оккупанты пытаются использовать различные способы, чтобы зайти на позиции наших защитников, в том числе и "вплавь". Но их эффектно остановили в этом украинские защитники.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на бригаду оперативного назначения Национальной гвардии "Спартан".
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Как военные остановили "плавучее наступление" врага
Военные из "Спартана" рассказали, что за войну отражали различные штурмы врага: пехотные, на бронетехнике, мотоциклах, багги. Однако на этот раз россияне удивили даже больше.
На Покровском направлении оккупанты, что несут огромные потери, из безнадежности решили подобраться к украинским позициям... по водоему,
– отметили защитники.
Водолазов-неудачников "сопровождали" украинские дроны. Поэтому этот тест по плаванию оккупанты провалили.
Защитники остановили "плавучее наступление" врага на Покровском направлении / Видео бригады "Спартан"
К слову, в Генштабе ВСУ утром 7 мая писали, что на Покровском направлении Силы обороны остановили 77 атак агрессора. Бои происходили в районах населенных пунктов Калиновое, Луч, Лисовка, Даченское, Шевченко, Котлиное, Удачное, Зверево, Новоалександровка, Надиевка, Троицкое, Новосергиевка, Котляровка, Серебряное, Андреевка и в сторону Малиновки, Новой Полтавки, Новопавловки, Покровска, Миролюбовки, Алексеевки.