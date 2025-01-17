Под Покровском враг разрушил некоторые позиции украинских воинов, – ОСУВ "Хортица"

На Покровском направлении российские войска, имея значительные преимущества, пытаются развить наступление. ВСУ пртистоят оккупантам, даже несмотря на потери.

Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

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Россияне пытаются ухудшить тактическое положение ВСУ

В результате вражеского штурма и огневого воздействия противника на Покровском направлении были разрушены некоторые позиции ОСУВ "Хортица".

Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения,

– сообщили в группировке.

Силы обороны Украины противостоят наступлению россиян в районах Водяного Второго, Елизаветовки, Миролюбовки, Луча, Звёздного, Котлиного, Успеновки, Петропавловки, Андреевки, Курахово, Дачного и Янтарного. Бои продолжаются бои в Лисовке, Зеленом, Шевченко и Нововасильевке.

Ситуация на Покровском направлении: смотреть на карте

Боевые действия в других зонах ответственности ОСУВ "Хортица"

На Купянском направлении враги штурмовали позиции ВСУ в районах Петропавловки и Песчаного, а на Лиманском провел штурмы неподалеку Копанки, Грековка, Ямполовка и Терны. Противник успеха не имел.

На Северском направлении украинские защитники отражали атаки россиян вблизи Григорьевки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Враги применяли автомобильную и мототехнику, которую защитники Украины поразили еще на рубеже выдвижения.

На Краматорском и Торецком направлениях российские войска штурмовали позиции сил обороны в Часовом Яру, в Торецке и в районах Ступочек и Белой Горы. Вблизи Леонидовки враги безрезультатно пытались инфильтроваться в боевые порядки ВСУ. Бойцы ОСУВ "Хортица" не допустили ухудшения тактического положения.

На Новопавловском направлении россияне атаковали укрепления ВСУ в районе Константинополя. В районе Большой Новоселки и Времовки противник начал штурмовые действия с помощью живой силы. Продолжаются ожесточенные бои в пределах населенных пунктов.

Напомним, на Покровском направлении ситуация сейчас одна из худших. За минувшие сутки украинским военным удалось отбить там 53 вражеские атаки.