Атака на Харьковском направлении в районе Волчанска продолжается: карта фронта 14 июня

В течение суток на фронте зафиксировано 109 боевых столкновений. Украинские военные утром 14 июня отражают три атаки на Харьковщине – Купянском и Харьковском направлениях.

Об этом сообщили в сводке Генштаба по состоянию на 14 июня.

Смотрите также Еще "минус" 1250 оккупантов и почти 190 единиц техники: колоссальные потери врага на 14 июня

Удары россиян

Всего за прошедшие сутки российские террористы нанесли по территории Украины 3 ракетных удара с применением 4 ракет, 66 авиаударов в частности, применив 94 управляемые авиабомбы. Россияне совершили более 3800 обстрелов, в том числе 100 – с применением РСЗО.

Ситуация на всех направлениях фронта

Удары ВСУ по оккупантам

Нанаправлении враг продолжает наступательные действия. Всего здесь произошло 8 боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Тихое, Волчанск и Глубокое Харьковской области. Нанаправлении Силы обороны Украины отбили 6 атак врага в районах Синьковки, Берестового и Петропавловки Харьковской области, а также Стельмаховки Луганской области. Нанаправлении украинские войска отбили 8 атак россиян - в районах Невского, Грековки Луганской области, Торского Донецкой области. Нанаправлении Силы обороны Украины отбили 2 атаки в районе Верхнекаменского и Роздоловки Донецкой области. Нанаправлении украинские воины остановили 13 попыток оккупантов прорвать оборону украинских войск в районах Ивановского, Андреевки и Нового Донецкой области. Нанаправлении украинские воины отбили 39 атак в районах Новоалександровки, Новопокровского, Новоселовки Первой, Межевого, Калинового, Евгеновки, Невского, Невельского Донецкой области. Нанаправлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковиевка, Георгиевка, где РФ 20 раз пытался за прошедшие сутки прорвать оборону украинских войск. Нанаправлении произошло 3 боевых столкновения в районе Малой Токмачки Запорожской области. Нанаправлении россияне пытаются выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки захватчики совершили 2 атаки на позиции Сил обороны Украины на этом направлении у населенного пункта Крынки.

Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили средство противовоздушной обороны, два пункта управления, два артиллерийских средства, станцию РЭБ и 11 районов сосредоточения личного состава и ВВТ противника.

Общие потери российских захватчиков составили 1250 человек. Также враг потерял 8 танков, 26 боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 3 средства ПВО, 22 БпЛА ОТР, ракету, 60 автомобилей и 16 единиц специальной техники.