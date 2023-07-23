Россияне не будут иметь и шанса на возвращение: в ОК "Юг" рассказали о боях у Антоновского моста

Вокруг Антоновского моста на Юге Украины продолжаются бои. Сейчас украинские защитники осуществляют там активную контрбатарейную борьбу.

В то же время враг на этом участке применяет запрещенные зажигательные снаряды. Об этом 24 Каналу рассказала руководительница объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Стоит внимания Тормозит продвижение Украины, – FT назвали основную угрозу для ВСУ во время контрнаступления

Враг не сможет вернуться на свои позиции

Таким образом, захватчики пытаются выжечь все, что может примыкать к переправе, в том числе зеленые насаждения или здания. Россияне пытаются расширить себе обзор, чтобы видеть, что будут делать Силы обороны.

Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.

Разрушение этой местности со стороны врага продолжается. Иногда захватчики используют на этом участке и управляемые авиабомбы. Хотя больше тяготеют к Береславскому району – там чаще происходят бомбардировки.

На участке Антоновского моста как с правого, так и с левого берега оккупанты пытаются держать максимальный контроль над ситуацией, поскольку опасаются продвижения Сил обороны. Мы же остаемся пока в рамках контрбатарейной борьбы. Продолжаем обстреливать и плотно вытеснять врага, чтобы у него больше не было шансов на возвращение на эти позиции,

– сообщила руководитель объединенного прессцентра ОК "Юг"

Для того чтобы украинские защитники могли закрепиться на этом участке, нужно выровнять полосу не менее 30 километров. В настоящее время работа продолжается.

Гуменюк рассказала о боях у Антоновского моста: смотрите видео

Ситуация на Юге Украины: коротко

Ожесточенные бои продолжаются на Юге Украины между нашими воинами и оккупантами. В Минобороны Великобритании предположили, что ситуация обостряется в районе дельты Днепра. Там отметили, что с начала июля 2023 года, вероятно, усилились бои в районе низовья Днепра.

Россияне наделали немало горя совершив подрыв Каховской ГЭС. Сейчас вода почти отошла с левого берега, поэтому враг пытается восстановить свои позиции. Оккупанты массово ремонтируют свои фортификационные сооружения, вырубают лес в Алешках и строят окопы.

15 июля в сети появилось видео с оккупированных Алешек в Херсонской области. На нем зафиксирован прилет по территории местного яхт-клуба "Цюрупинская Конка", который накануне засветили российские военкоры.