Очень серьёзно наши ребята отработали, – Барабаш рассказал о боях возле Авдеевки
Институт изучения войны, ссылаясь на российских "блогеров", пишет о том, что оккупанты имеют продвижение в районе Авдеевской промзоны. Но сейчас там продолжаются ожесточенные бои.
Об этом 24 Каналу заявил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, отметив, что захватчики очень активизировались на промке последние 2 недели. Он добавил, что это одно из направлений, где за последние 3 недели враг применял и продолжает применять технику.
К теме Россияне давят под Бахмутом и Авдеевкой: как за неделю изменилась линия фронта
"Продолжаются ожесточенные бои. Нельзя сказать, что промка 100% контролируется нами или контролируется ими. Это неправда. Там продолжаются бои", – подчеркнул Барабаш.
Оккупанты штурмуют город с флангов – с юга и севера. Пехота врага лезет на Авдеевский коксохимический завод и на Степовое. Недавно ВСУ там дали отпор россиянам.
"Несколько дней назад очень серьёзно наши ребята отработали на Степовом, отбросили их за железную дорогу. Насколько мне известно, за один бой они (россияне – 24 Канал) потеряли около 170 своих бойцов. Этот бой длился до часа", – рассказал глава Авдеевской городской военной администрации.
Захватчики идут с направления Спартака – со стороны Донецка. Также они пытаются активизироваться с направления Водяного, Первомайского и Опытного. Так враг хочет растянуть внимание по всем направлениям.
Какого-либо серьезного успеха они действительно не имеют. За этот промежуток времени в полтора месяца продвижения на сотни метров. Они незначительны. Глядя на то, сколько они сил, средств и личного состава уже потеряли и продолжают терять ежедневно и ежесекундно,
– сказал Виталий Барабаш.
Вблизи Авдеевки идут ожесточенные бои: смотрите видео
Ситуация в городе
Ночь против 27 ноября в Авдеевке была более – менее спокойная. В течение 26 ноября там зафиксировали 36 массированных обстрелов. А утром оккупанты уже ударили авиабомбой по центральной части города. Там снова сложилась одна из многоэтажек.
По состоянию на утро 27 ноября информации о раненых или погибших гражданских за прошедшие и позапрошлые сутки не поступало.
Что происходит на Авдеевском направлении
- Россияне хотят окружить Авдеевку. По данным Генштаба, в течение 26 ноября украинские армейцы отразили 30 атак оккупантов.
- В Институте изучения войны заявили, что захватчики начали новые штурмы города со "слабыми механизированными силами". Аналитики убеждены, что подобные атаки россиян не дадут им быстро продвигаться.
- Несмотря на колоссальные потери, враг продолжает штурмы на Авдеевском направлении. Раненых военных россияне бросают просто на поле боя. В ВСУ показали видео с фронта, подтверждающее эти слова.