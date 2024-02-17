Ожесточенные бои в Авдеевке не прекращаются ни на миг. Так же и не прекращают медики бороться за жизнь наших бойцов из лап смерти.
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Бойцы обнародовали стабилизационный пункт
В связи со срочной передислокацией, которую было осуществлено ранее для усиления украинских войск в районе Авдеевки, стабилизационный пункт также возобновил свою работу.
Медицинская служба Третьей штурмовой бригады бесперебойно работает над спасением наших воинов. Раненым бойцам оперативно предоставляется вся необходимая медицинская помощь. При этом одежду с раненого срезают и при необходимости заменяют на чистую и сухую.
Видео, передающее всю интенсивность боев, которые вели бойцы бригады в Авдеевке,
– говорится в сообщении Третьей штурмовой бригады.
Бойцы обнародовали кадры из стабилизационного пункта: смотрите видео (Осторожно, чувствительный контент! 18+)
Последние новости о ситуации в Авдеевке: главное
- В ночь на 17 февраля Александр Сырский принял решение о выводе наших военных из Авдеевки и переходе к обороне на более выгодной территории. По его словам, это было осуществлено во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья бойцов. Главнокомандующий добавил, что наши защитники достойно выполнили свой воинский долг.
- В то же время командующий ОСУВ "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский отметил, что в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. Он добавил, что не допустили окружения, вывели личный состав, а наши военные заняли оборону на определенных рубежах.
- По словам командира 3 ОШБр Андрея Билецкого, воины сделали все, что могли, и даже превзошли ожидания. При этом воины 3 ОШБр боролись в условиях тотального количественного превосходства врага в живой силе, в технике, в снарядах.
- Зеленский отметил, что решение отойти от Авдеевки максимально логичное и правильное, ведь предусматривает сохранение украинцев, а именно это и является главной нашей задачей. По его словам, именно это и предусматривает защиту нашего населения.
- Позже глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг отметил, что с приближением президентских выборов Москва будет увеличивать давление на российские вооруженные силы для достижения какой-то "заметной тактической победы". Именно эта "победа" может быть преувеличена пропагандистскими СМИ и показана как "общая победа в войне против Украины".