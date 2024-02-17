Запеклі бої в Авдіївці не припиняються ні на мить. Так само і не припиняють медики виборювати життя наших бійців з лап смерті.
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Бійці оприлюднили стабілізаційний пункт
У зв'язку з терміновою передислокацією, яку було здійснено раніше задля посилення українських військ в районі Авдіївки, стабілізаційний пункт також відновив свою роботу.
Медична служба Третьої штурмової бригади безперебійно працює над порятунком наших воїнів. Пораненим бійцям оперативно надається уся необхідна медична допомога. При цьому одяг з пораненого зрізають і за потреби замінюють на чистий та сухий.
Відео, яке передає всю інтенсивність боїв, які вели бійці бригади в Авдіївці,
– мовиться у повідомленні Третьої штурмової бригади.
Бійці оприлюднили кадри зі стабілізаційного пункту: дивіться відео (Обережно, чутливий контент! 18+)
Останні новини щодо ситуації в Авдіївці: головне
- У ніч проти 17 лютого Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших військових з Авдіївки й переходу до оборони на більш вигідній території. За його словами, це було здійснено з метою уникнення оточення та збереження життя та здоров'я бійців. Головнокомандувач додав, що наші захисники гідно виконали свій військовий обов'язок.
- Водночас командувач ОСУВ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський зазначив, що відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. Він додав, що не допустили оточення, вивели особовий склад, а наші військові зайняли оборону на визначених рубежах.
- За словами командира 3 ОШБр Андрія Білецького, воїни зробили все, що могли, і навіть перевершили очікування. При цьому воїни 3 ОШБр боролись в умовах тотальної кількісної переваги ворога у живій силі, в техніці, у снарядах.
- Зеленський відзначив, що рішення відійти від Авдіївки максимально логічне та правильне, адже передбачає збереження українців, а саме це і є головним нашим завданням. За його словами, саме це й передбачає захист нашого населення.
- Пізніше голова розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг наголосив, що з наближенням президентських виборів Москва збільшуватиме тиск на російські збройні сили для досягнення якоїсь "помітної тактичної перемоги". Саме ця "перемога" може бути перебільшена пропагандистськими ЗМІ та показана як "загальна перемога у війні проти України".