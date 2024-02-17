Запеклі бої в Авдіївці не припиняються ні на мить. Так само і не припиняють медики виборювати життя наших бійців з лап смерті.

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Бійці оприлюднили стабілізаційний пункт

У зв'язку з терміновою передислокацією, яку було здійснено раніше задля посилення українських військ в районі Авдіївки, стабілізаційний пункт також відновив свою роботу.

Медична служба Третьої штурмової бригади безперебійно працює над порятунком наших воїнів. Пораненим бійцям оперативно надається уся необхідна медична допомога. При цьому одяг з пораненого зрізають і за потреби замінюють на чистий та сухий.

Відео, яке передає всю інтенсивність боїв, які вели бійці бригади в Авдіївці,

– мовиться у повідомленні Третьої штурмової бригади.

Бійці оприлюднили кадри зі стабілізаційного пункту: дивіться відео (Обережно, чутливий контент! 18+)

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