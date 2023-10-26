Россия стягивает большие ресурсы к Авдеевке: военный обозреватель предположил дальнейшие шаги врага

Оккупанты продолжают стягивать большое количество своих ресурсов на Авдеевское направление. Враг продолжит штурмовать город.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что там россияне сконцентрировали подразделения нескольких общевойсковых армий.

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"Они (оккупанты – 24 Канал) на 50% выполнили боевую задачу по Авдеевскому террикону. Он превращается в "серую зону". "Серая зона" – зона, которая не контролируется ни одной из сторон", – сказал Коваленко.

Однако некоторые участки все же контролируют Силы обороны Украины. Также над терриконом сохранился огневой контроль. По мнению военно-политического обозревателя, оккупанты будут пытаться и дальше перерезать железную дорогу.

Они видят в этом перспективу ближайшую. И именно занять Авдеевский террикон. Поэтому угроза достаточно велика. Риски очень велики,

– добавил Александр Коваленко.

По его словам, ситуация там меняется чуть ли не ежеминутно. Захватчики на Авдеевском направлении пытаются наступать именно по флангам. Так же, как было в Бахмуте.

Оккупанты собирают ресурсы на Авдеевском направлении: смотрите видео

Ситуация на Авдеевском направлении