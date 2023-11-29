Полигон смерти для российской армии, – Свитан объяснил, что происходит в районе Авдеевки

На Авдеевском направлении продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты наступают из шести направлений, используют для этого малые тактические группы, количеством от 10 до 30 человек.

Наступление россиян масштабное и идет почти по всему периметру обороны Авдеевского гарнизона. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан, добавив, что на этом направлении нужно увеличить поставки снарядов.

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Каждый боеприпас используется очень эффективно.

В районе Авдеевки в основном идут ближние бои на дальности 2 – 3 километра. Следовательно, работают минометы, ведь для них это оптимальная дальность. Украинское военное руководство направило на это направление достаточное количество резервов.

На некоторых позициях Украина намеренно переходила в режим "активной обороны", чтобы отдать максимальное количество боеприпасов именно для Авдеевки, потому что там ими максимально уничтожают россиян.

Один снаряд, выпущенный возле Авдеевки, "отминусовывает" больше всего россиян. Почти половина всех потерь, которые несет Россия на фронте, приходится на полигон в районе Авдеевки, я бы даже сказал – на полигон смерти для российской армии,

– подчеркнул Роман Свитан.

Полковник запаса ВСУ о ситуации в Авдеевке: смотрите видео

Что происходит в районе коксохимического завода

Авдеевский коксохим, хоть и находился в нескольких километрах от линии фронта, но все эти годы работал. Россияне не стреляли по нему, поэтому некоторые технологические процессы даже сейчас полностью не остановлены.

Коксовые батареи запускают раз в 30 лет, все это время они работают. Возникнут серьезные проблемы, если Коксохим выведут из строя, например, из-за техногенной катастрофы, а это то, что сейчас пытаются сделать россияне,

– подчеркнул военный эксперт.

Оккупанты хотят поджечь завод, поэтому сбрасывают на него "зажигательные шашки". На самом деле, российские захватчики даже не представляют, что делают, ведь если завод загорится, то проблемы будут не только у россиян возле Авдеевки, но и у жителей оккупированных городов – Ясиноватой, Макеевки, Горловки, Донецка.

"Россияне играют спичками и в конце концов сами себя сожгут", – подчеркнул Свитан.

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