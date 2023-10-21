Собирают какие-либо резервы, – военный эксперт объяснил действия россиян в районе Авдеевки

ВСУ отразили первое наступление врага на Севере Авдеевки. Но такое направление для наступления оккупанты выбрали неслучайно.

Об этом 24 Каналу заявил генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, отметив, что там проходит железнодорожная дорога.

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"Логистический путь нашего Авдеевского гарнизона. Если перерезать, ухудшится логистика", – сказал Романенко.

Россияне также пытались атаковать на Юге Авдеевки. Украинская армия ударила по врагу.

Несмотря на то, что этот первый наступательный период врага завершился, они перегруппировались. Добавили резервов и все же пытаются продолжать,

– сказал военный эксперт.

Какая ситуация на фронте: смотрите видео

Оккупанты пытаются окружить Авдеевку. Захватчики во время наступления на город несут бешеные потери. Они теряют бронетехнику и сотни живой силы.

Известно, что Владимир Путин в очередной раз приказал полностью "захватить" до конца 2023 года Донецкую и Луганскую области. Кроме того, оккупанты хотят оттянуть силы украинской армии, чтобы они не наступали на Юге Украины, а останавливали наступление на Авдеевку.

"Так смешиваются здесь цели врага стратегические с тактическими. И он пытается это реализовывать", – добавил Игорь Романенко.

Какая ситуация на Авдеевском направлении