ВСУ уже будет легче удерживать Авдеевку: обзор фронта от Свитана

Наши воины стойко держат оборону в районе Авдеевки, отражая вражеские штурмы. Линия фронта стабилизировалась в новом виде и удерживать город будет легче.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневной военной сводке для 24 Канала отметил, что промзона возле Авдеевки, скорее всего, будет использоваться в режиме полигона.

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Бои вокруг Авдеевки

Полковник запаса заметил, что россияне последние 1,5 месяца сносили КАБами промзону возле Авдеевки, поэтому там сейчас очень сложно обороняться обеим противоборствующим сторонам.

По его словам, промзона, скорее всего, будет сейчас использоваться в режиме полигона для нанесения в основном артиллерийских ударов. А проводить серьезные наступательные операции бессмысленно.

Дело в том, что сама по себе промзона является буферной зоной, чтобы не дать россиянам продвинуться в Авдеевку,

– сказал Свитан.

Военный эксперт добавил, что линия фронта сейчас стабилизировалась в новом виде и удерживать Авдеевку теперь будет легче.

Оперативная сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео

Проблемы с логистикой России на левобережье

Свитан отметил, что основной поток боеприпасов противника на левый берег Днепра идет из Скадовска. Россияне разгружаются в этом порту, оттуда направляются в сторону Алешек и дальше на Новую Каховку. Это так называемая основная рокадная дорога, вдоль которой идет перемещение грузов.

Мы в двух точках эту дорогу пересекаем, по крайней мере, взяли уже под огневой контроль. Очень сложно им (россиянам – 24 Канал),

– подчеркнул полковник запаса.

По его словам, до Алешек оккупанты еще как-то добираются, а дальше им уже сложно передвигаться. В то же время полный контроль над этой дорогой позволит оставить без боеприпасов участок по меньшей мере от Алешек до Новой Каховки.

У оккупантов проблема с логистикой на левом берегу Днепра / Скриншот Deep State Map

Начинает ли НАТО действовать более решительно

Свитан отметил, что бывший генерал НАТО президент Чехии Петр Павел продвигает серьезную помощь Украине, делая все шаг за шагом. В новом заявлении он, в частности, призвал Запад предоставить Украине все необходимое для борьбы с Россией, иначе 2024 год может оказаться еще более благоприятным для Москвы.

Следующий шаг в риторике уже будет – готовность к развалу российской империи,

– считает полковник запаса.

То есть, обратил внимание Свитан, заметен прогресс. И, в конце концов, этот отставной генерал НАТО скажет, что основной задачей стран Альянса будет развал российской империи, чтобы никогда с востока не было подобной опасности для западной цивилизации.

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