Ожесточенная битва за Авдеевку: Силы спецопераций показали уникальные кадры обороны

Командование Сил специальных операций ВС Украины обнародовало видео, как военные обороняли Авдеевку от врага до последнего. Эти кадры - уникальный материал, который сняли в Авдеевке вместе с воинами 3-го полка ССО Украины.

Защитники Украины, соответствии с решением Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, вышли из Авдеевки. В течение последних месяцев в районе города продолжались адские бои.

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Уникальные кадры ожесточенных боев за Авдеевку

В командовании Сил специальных операций ВС Украины отметили, что оборона Авдеевки легла на плечи тысяч украинских военных из пехотных, штурмовых, артиллерийских бригад, различных спецслужб и сил специальных операций ВСУ.

Уникальные кадры боев за Авдеевку: смотрите видео

На обнародованных кадрах – повсюду дым, руины и последствия взрывов. Среди этого "ада на земле" – украинские защитники с огромным мужеством стоят на защите нашего государства от оккупантов.

В обороне города принимали участие бойцы 3-го отдельного полк специального назначения имени князя Святослава Храброго. В ССО ВСУ отметили, что они участвовали в боях за город от начала и до завершения оборонительной операции.

На видео, в частности, показаны кадры работы операторов Сил спецопераций. На них возложили немало задач: разведку и наблюдение, оказание огневой поддержки пехоте, работу FPV-дронами и сбросы, корректировки артиллерии и авиации, штурмовые действия, работу снайперов, минирование и тому подобное.

События, показанные в этом фильме, демонстрируют небольшую часть той работы, которую выполняют воины Сил специальных операций на всех участках фронта, защищая украинскую землю от врага,

– говорится в сообщении.

Оккупанты освещали события в Авдеевке не так, как обычно: что известно

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе подразделений ВСУ из Авдеевки для того, чтобы сохранить жизнь украинских защитников. В то же время россияне начали заявлять о якобы "хаотичном бегстве".

Так, в Институте изучения войны заметили, что российские пропагандисты характеризовали украинский отход как "неорганизованный", "хаотичный". Кроме этого, они заявляли, что якобы захватили большие группы пленных, которые оказались в окружении. Однако аналитики ISW не нашли никаких доказательств, подтверждающих эти заявления россиян.

Пропагандисты страны-агрессора обнародовали лишь несколько видеозаписей с единицами украинских военных, попавших в плен. По словам аналитиков, они тиражировали эти видео, заявляя о "больших группах пленных", однако это не соответствует действительности.

В ISW отметили, что обычно российские пропагандисты публикуют значительно больше кадров с пленными, ведь это имеет для них высокую информационную важность, а "опубликованные несколько одинаковых видео противоречат громким заявлениям оккупантов".