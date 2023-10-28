Сами там боимся ходить, – Свитан предположил, смогут ли россияне пройти наши минные заграждения

Аналитики отмечают, что россияне не ожидали такого количества минных заграждений под Авдеевкой. Украина настроила их в течение 9 лет. Оккупанты не могут пройти их из-за ряда причин.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, большинство потерь россияне имеют на минных полях.

Смотрите также Безумные потери выросли в несколько раз: какова цена масштабного штурма Авдеевки для России

"Представьте, сколько мы за 9 лет там заложили минных полей. Понятно, что россияне не могут их пройти по разным причинам. Мы сами там боимся ходить, не зная, где, что и когда заложено. Потому что там все-таки сменилось несколько бригад, которые содержат этот регион", – объяснил военный эксперт.

Россияне не смогут пройти минные поля

Роман Свитан отметил, что минные заграждения под Авдеевкой достаточно серьезные. Россиянам приходится самостоятельно нащупывать, где расположены мины. Поэтому враг терпит там большие потери. Система обороны Авдеевки очень хорошо построена.

В основном и минные поля, и бетон, который там залит, и использование хорошо размещенного коксохимического завода на севере Авдеевки. Это такой ключ к Авдеевке с севера. Сам коксохимический завод прикрыт железной дорогой, ее наши войска используют как рубеж обороны,

– сказал он.

Между авдеевским терриконом и коксохимическим заводом расположена железная дорога. Таким образом у ВСУ две линии обороны к Авдеевке. Однако до наступления дождей у захватчиков еще есть возможность давить на гарнизон украинских бойцов, однако он устоит.

Свитан о минных полях под Авдеевкой: смотрите видео

Ситуация в Авдеевке: последние новости