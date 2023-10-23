Не стратегическое полотно: почему враг так уцепился за железную дорогу у Авдеевки

Оккупанты проводят штурмы на Авдеевском направлении неподалеку от железной дороги. Но это полотно не имеет стратегического значения, ведь оно разбито.

Об этом 24 Каналу заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, отметив, что эту железную дорогу невозможно использовать как логистический путь.

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"Это определенные высоты, за которые они просто пытаются держаться, пытаются их захватить, выбить наши позиции. Понимаем, что это один из основных путей именно через Бердычи на Авдеевку", – сказал Барабаш.

Поэтому россияне стараются как можно ближе подойти и перерезать именно этот путь. Все, чтобы нельзя было доставлять ни гуманитарную помощь, ни проводить эвакуацию, ни подвозить обеспечение для украинской армии.

Поэтому они (оккупанты – 24 Канал) пытаются просто эту железную дорогу перейти. Бои там постоянно, не утихают. Ребята держат. Нет проломов линии обороны. Все там контролируемо, но очень тяжело,

– подчеркнул начальник Авдеевской городской военной администрации.

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