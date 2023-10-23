Про це 24 Каналу заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, зауваживши, що цю залізницю неможливо використовувати як логістичний шлях.

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"Це певні висоти, за які вони просто намагаються триматися, намагаються їх захопити, вибити наші позиції. Розуміємо, що це один з основних шляхів – саме через Бердичі на Авдіївку", – сказав Барабаш.

Тому окупанти намагаються якомога ближче підійти та перерізати саме цей шлях. Усе, щоби не можна було доставляти ані гуманітарну допомогу, ані проводити евакуацію, ані підвозити забезпечення для української армії.

Тому вони (окупанти – 24 Канал) намагаються просто цю залізницю перейти. Бої там постійно, не вщухають. Хлопці тримають. Немає проломів лінії оборони. Усе там контрольовано, але дуже важко,

– наголосив начальник Авдіївської міської військової адміністрації.

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