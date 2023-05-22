Видим, что потенциал для продвижения у наших сил есть и он будет расти. Об этом 24 Каналу сказал военный обозреватель Александр Мусинко.

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Чуть позже начнется вторая фаза. По словам обозревателя, она будет более стремительной и мощной:

не на одном направлении;

с применением большого количества техники, которую передавали наши партнеры.

"А третья уже будет, возможно, под самолеты. Я думаю, ближе к концу года", – подытожил Александр Мусиенко.

Заметим! Спикер Воздушных сил Юрий Игнат ранее подчеркнул, что с современными истребителями F-16 мы выиграем эту войну. Они позволят не только защитить украинское небо, но и быстрее деоккупировать территории.

Мусиенко о фазах украинского контрнаступления: смотрите видео

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