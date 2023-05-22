Бачимо, що потенціал для просування у наших сил є, і він зростатиме. Про це 24 Каналу сказав військовий оглядач Олександр Мусінко.

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Трохи пізніше почнеться друга фаза. За словами оглядача, вона буде більш стрімкою й потужною:

не на одному напряму;

із застосуванням великої кількості техніки, переданої нашими партнерами.

"А третя вже буде, можливо, під літаки. Я думаю, ближче до кінця року", – підсумував Олександр Мусієнко.

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