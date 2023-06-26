ВСУ продвинулись внутри Бахмута, – майор ВСУ подробно о боях на Востоке

В течение последней недели ВСУ удалось продвинуться в самом Бахмуте. Это незначительное продвижение украинской армии, но это то, что поможет сформировать наиболее качественный плацдарм для того, чтобы отбить сам город.

Об этом 24 Каналу заявил майор Вооруженных Сил Украины, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов. Он отметил, что речь идет о направлении монумента с самолетом.

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"Удалось продвинуться непосредственно в самом городе. По окрестностям Бахмута – войска сейчас давят. Нам удалось, ВСУ, 3 отдельной штурмовой бригаде, реализовать все свои планы по выходу вдоль линии канала", – подчеркнул Кудряшов.

Сейчас у украинских военных очень четкие позиции, которые отбили у врага. Оккупанты находятся в затруднительном положении. У них много ликвидированных и раненых, многих россиян взяли в плен. Так что ВСУ будут продолжать давить и пытаться продвигаться вперед с помощью качественного планирования и средств. В частности, давить на врага до населенного пункта Клищиевка.

Надо искать слабые места

Все операции по деоккупации проходят успешно. Это происходит благодаря слаженной работе сержантов и офицеров, солдат на переднем крае. Поэтому ВСУ будут ждать дальше и держать инициативу в своих руках. Украинские защитники будут давить по линии фронта и искать слабые места врага.

"Где мы ощутим слабые места врага, где сможем проломить оборону, там будем наращивать наш успех", – добавил майор Вооруженных Сил Украины.

Украинская армия должна двигаться по всей линии, а не только в направлении Клищиевки или Бахмута.

Надо двигаться по всей линии, что, в принципе, успешно делают находящиеся на этом направлении Силы обороны и улучшают свои позиции от 100 метров до километра. И эта динамика сохраняется каждый день,

– рассказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады.

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