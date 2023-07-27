Бои продолжаются полностью под нашу диктовку: ВСУ имеют успехи на Юг от Бахмута

В районах населенных пунктов на Юг от Бахмута продолжаются бои. Их полностью диктуют Силы обороны ВСУ.

Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Владислав Селезнев. Он отметил, что там украинская армия занимает господствующие высоты недалеко от Клещиевки.

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"Имеем возможность тщательно отслеживать все вражеские перемещения", – подчеркнул Селезнев.

Соответственно, украинские военные могут наводить на вражеские силы артиллерию и авиацию.

Эти специалисты отрабатывают задачи "на отлично",

– отметил военный эксперт.

По словам Владислава Селезнева, большинство военных экспертов утверждают, что 90% потерь россиян приходится на эффективную работу украинских артиллеристов и ракетчиков. И это, по его мнению, будет наблюдаться и дальше.

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