Бои продолжаются полностью под нашу диктовку: ВСУ имеют успехи на Юг от Бахмута
В районах населенных пунктов на Юг от Бахмута продолжаются бои. Их полностью диктуют Силы обороны ВСУ.
Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Владислав Селезнев. Он отметил, что там украинская армия занимает господствующие высоты недалеко от Клещиевки.
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"Имеем возможность тщательно отслеживать все вражеские перемещения", – подчеркнул Селезнев.
Соответственно, украинские военные могут наводить на вражеские силы артиллерию и авиацию.
Эти специалисты отрабатывают задачи "на отлично",
– отметил военный эксперт.
По словам Владислава Селезнева, большинство военных экспертов утверждают, что 90% потерь россиян приходится на эффективную работу украинских артиллеристов и ракетчиков. И это, по его мнению, будет наблюдаться и дальше.
Какие изменения в направлении Бахмута: смотрите видео
Ситуация в направлении Бахмута: главное
- Вооруженные Силы Украины имеют успехи на Бахмутском направлении. По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, украинские защитники двигаются на Юге от города. Это все происходит под шквальным огнем россиян. Бои на этом направлении достаточно жесткие, ведь оккупанты ведут интенсивный огонь. В то же время, на Севере от Бахмута ВСУ отбивают атаки врага.
- Бои продолжаются вблизи населенных пунктов Клещиевка, Курдюмовка и Андреевка. Там, в частности, украинские бойцы отразили атаки россиян.
- Бойцы 3-й штурмовой бригады показали бывшие окопы врага на южном фланге города-крепости. Недавно там были бои и украинские армейцы выбивали оттуда ЧВК "Вагнера" и 72-ю мотострелковую бригаду страны-агрессора. В захваченных блиндажах оккупантов кучи мусора и детонаторы для противотанковых мин.
- По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, созданы все условия для освобождения Бахмута.