Бремя боев с правобережья Днепра перенесли в район Донбасса, – эксперт объяснил переброску войск

После деоккупации правобережной Херсонской области основной акцент боевых действий будет на Донбассе. В то же время, для Украины пока не выгодно начинать бои на левом берегу Днепра.

Очевидно, что ВСУ постараются отбивать новые возможные удары врага на линии фронта. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт и аналитик Андрей Харук.

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Эксперт отметил, что сейчас наблюдается определенная активизация противника в районе Бахмута.

Там и так было очень горячо, но очевидно, что туда прибыли какие-то дополнительные подкрепления. Но не нужно забывать, что выход оккупантов с правого берега Днепра освободил и значительную часть наших подразделений, которым нужно удерживать линию обороны на естественной преграде – широком Днепре,

– объяснил обозреватель.

По его словам, на Правобережье можно оставить значительно меньшие силы, чем те, которые были до этого.

"Очевидно, что эти силы используют для парирования возможных ударов врага. Безусловно, ситуация критической от этого не станет. То есть обе стороны переносят тяжесть боевых действий с правобережья Днепра в район Донбасса", – добавил аналитик.

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Ситуация на Левобережье

По мнению Харука, в районе Херсона и вдоль Днепра боевые действия будут развиваться в направлении обоюдных артиллерийских обстрелов-дуэлей.

Россияне не намерены форсировать Днепр с переправой на правый берег, а нам особого смысла нет, потому что это приведет к большим потерям. Также для этого требуются соответствующие инженерные средства. Бесспорно, наши ССО и ДРГ будут пытаться "кошмарить" врага на левом берегу, из-за чего они и отодвигают свои оборонительные позиции дальше от реки,

– подчеркнул специалист.

Он отметил, что также играет роль высокий уровень грунтовых вод на левом берегу Днепра, что для россиян стало "открытием".

"Там окопы рыть сложно, так как их сразу подтапливает. То есть с точки зрения логики возможно наступление из Запорожья по левому берегу Днепра, а вот форсирование реки – это задача слишком сложная и потенциально дорогая, за которую придется заплатить слишком высокую цену. Не думаю, что наш Генштаб пойдет на такое", – резюмировал обозреватель.

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