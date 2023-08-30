Ожесточенные бои за Бахмут и Авдеевку: почему россияне штурмуют эти города

Враг из последних сил пытается держать оборону в районе Бахмута и добиться успехов на Авдеевском направлении. Однако Вооруженные Силы дают мощный отпор российским захватчикам.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев, который сейчас дислоцируется на Горловском направлении. Он отметил, что если собрать кулак на этом направлении, то оккупанты понесли бы гораздо большие потери по сравнению с Бахмутом, Лиманом или Купянском.

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Стратегически важно

Авдеевка находится на окраине временно оккупированного Донецка. Оккупанты не смогут долго держать линию обороны, какой бы крепкой она ни была. Это наши военные доказали на Запорожском направлении, несмотря на то, что враг готовился полгода, заливая бетонные укрепления.

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Авдеевка – это очень опасные ворота в Донецке. Потому враг и пытается ее захватить. Бахмут – это стратегически важный город для развития последующих атак в Донецкую область.

Еще накануне зимы мне было понятно, зачем россияне бросают такие силы и сражаются за Бахмут. Тогда в радиусе 30 – 40 километров вокруг города-крепости россияне стянули столько войск, что их было негде и как разместить,

– отметил боец ВСУ.

Однако сейчас украинские бойцы успешно уничтожают оккупантов и делают все для того, чтобы окружить Бахмут. У них это выходит, но, возможно, не так быстро, как хотелось видеть.

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ВСУ изучили позиции врага

Горловское направление, как отметил Иевлев, неперспективное для врага, ведь здесь существуют определенные географические сложности. Россиянам нужно форсировать водные сооружения, также высоты, с которых качественно отрабатывает наша артиллерия – не подпускает и наносит поражение по врагу.

За последние полгода находясь на Горловском направлении, наши защитники изучили все позиции врага. С мая Силы обороны начали качественно работать FPV-дронами, поэтому оккупанты были вынуждены оттянуть тяжелую технику на 5 – 6 километров вглубь. С этой дистанции враг не может точно наносить удары.

"Оккупанты не могут к нам даже приблизиться, а мы их видим как на ладони. Когда мы атакуем оккупантов, то понимаем, откуда они будут контратаковать", — сказал военнослужащий ВСУ.

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