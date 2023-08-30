Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв, який наразі дислокується на Горлівському напрямку. Він зауважив, що якщо зібрати кулак на цьому напрямку, то окупанти зазнали б набагато більших втрат, порівняно з Бахмутом, Лиманом чи Куп'янськом.
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Стратегічно важливо
Авдіївка розташована на окраїні тимчасово окупованого Донецька. Окупанти не зможуть довго тримати лінію оборони, якою б міцною вона не була. Це наші військові довели на Запорізькому напрямку, попри те, що ворог готувався пів року, заливаючи бетонні укріплення.
Авдіївка – це дуже небезпечні ворота у Донецьк. Тому ворог і намагається її захопити. Бахмут – це стратегічно важливе місто для розвитку наступних атак на Донецьку область.
Ще напередодні зими мені було зрозуміло, навіщо росіяни кидають такі сили й б'ються за Бахмут. Тоді у радіусі 30 – 40 кілометрів навколо міста-фортеці росіяни стягнули стільки війська, що їх не було де і як розмістити,
– зазначив боєць ЗСУ.
Однак зараз українські бійці успішно знищують окупантів і роблять все для того, аби оточити Бахмут. У них це виходить, але, можливо, не так швидко, як хотілося бачити.
Чому ворогу важливо захопити Авдіївку та втримати Бахмут: дивіться відео
ЗСУ вивчили позиції ворога
Горлівський напрямок, як зауважив Ієвлєв, неперспективний для ворога, адже тут існують певні географічні складнощі. Росіянам треба форсувати водні споруди, також є висоти, з яких якісно відпрацьовує наша артилерія – не підпускає і завдає ураження по ворогу.
За останні пів року, перебуваючи на Горлівському напрямку, наші захисники вивчили всі позиції ворога. З травня Сили оборони почали якісно працювати FPV- дронами, тому окупанти були змушені відтягнути важку техніку на 5 – 6 кілометрів у глиб. З цієї дистанції ворог не може точно завдавати ударів.
"Окупанти не можуть до нас навіть наблизитися, а ми їх бачимо як на долоні. Коли ми атакуємо окупантів, то розуміємо, звідки вони будуть контратакувати", – сказав військовослужбовець ЗСУ.
Яка ситуація на Сході: останні новини
- На Бахмутському напрямку російські загарбники потрапили у пастку, яку готували для бійців ЗСУ. Тепер ворог не може ані вийти з міста-фортеці, ані повноцінно пересуватися містом.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про успіхи наших бійців у районі Бахмута. Станом на 28 серпня українські бійці відвоювали близько 44 квадратних кілометрів.
- На думку Романа Світана, звільнення Донбасу варто почати не з Бахмута, адже місто лежить у низині, а тому рухатися ним стратегічно невигідно. Краще рухатися по висотах, зокрема у бік Горлівки.