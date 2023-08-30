Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв, який наразі дислокується на Горлівському напрямку. Він зауважив, що якщо зібрати кулак на цьому напрямку, то окупанти зазнали б набагато більших втрат, порівняно з Бахмутом, Лиманом чи Куп'янськом.

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Стратегічно важливо

Авдіївка розташована на окраїні тимчасово окупованого Донецька. Окупанти не зможуть довго тримати лінію оборони, якою б міцною вона не була. Це наші військові довели на Запорізькому напрямку, попри те, що ворог готувався пів року, заливаючи бетонні укріплення.

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Авдіївка – це дуже небезпечні ворота у Донецьк. Тому ворог і намагається її захопити. Бахмут – це стратегічно важливе місто для розвитку наступних атак на Донецьку область.

Ще напередодні зими мені було зрозуміло, навіщо росіяни кидають такі сили й б'ються за Бахмут. Тоді у радіусі 30 – 40 кілометрів навколо міста-фортеці росіяни стягнули стільки війська, що їх не було де і як розмістити,

– зазначив боєць ЗСУ.

Однак зараз українські бійці успішно знищують окупантів і роблять все для того, аби оточити Бахмут. У них це виходить, але, можливо, не так швидко, як хотілося бачити.

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ЗСУ вивчили позиції ворога

Горлівський напрямок, як зауважив Ієвлєв, неперспективний для ворога, адже тут існують певні географічні складнощі. Росіянам треба форсувати водні споруди, також є висоти, з яких якісно відпрацьовує наша артилерія – не підпускає і завдає ураження по ворогу.

За останні пів року, перебуваючи на Горлівському напрямку, наші захисники вивчили всі позиції ворога. З травня Сили оборони почали якісно працювати FPV- дронами, тому окупанти були змушені відтягнути важку техніку на 5 – 6 кілометрів у глиб. З цієї дистанції ворог не може точно завдавати ударів.

"Окупанти не можуть до нас навіть наблизитися, а ми їх бачимо як на долоні. Коли ми атакуємо окупантів, то розуміємо, звідки вони будуть контратакувати", – сказав військовослужбовець ЗСУ.

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