Разведка Британии назвала еще одну причину жестких боев за Бахмут и Часов Яр

Более 9 месяцев уже продолжается адское сражение за Бахмут. Россияне до сих пор пытаются оккупировать город-крепость.

В британской разведке назвали еще одну причину жестких боев за Часов Яр и Бахмут. Об этом пишет 24 Канал.

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Еще одна причина боев за Бахмут и Часов Яр

Пушилин 28 апреля заявил о якобы угрожающей недостаточности регионального водоснабжения. В Минобороны Великобритании отмечают, что дефицит воды становится все большей проблемой для оккупированного Россией Донецка после полномасштабного вторжения.

Дело в том, что канал Северский Донец, поставляющий воду, находится под контролем Украины. Российские войска, вероятно, пытались "защитить" его, чтобы снизить дефицит в Донецке, предполагают разведчики.

Этот канал проходит через Часов Яр, расположенный примерно в 6 километрах на запад от Бахмута. Интенсивное использование агрессором артиллерии для захвата города-крепости и прилегающей территории, вероятно, нанесло сопутствующий ущерб каналу. Кроме того – другой региональной водопроводной инфраструктуре, подрывая усилия России устранить нехватку воды.

Чтобы компенсировать отсутствие успеха в захвате и удержании канала Россия, вероятно, строит водопровод, чтобы смягчить дефицит воды в Донецке. Однако вряд ли это полностью компенсирует ограниченный доступ оккупированных регионов к воде,

– отметили в разведке Великобритании.

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