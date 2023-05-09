Разведка Британии назвала еще одну причину жестких боев за Бахмут и Часов Яр
Источник:Минобороны Великобритании
Более 9 месяцев уже продолжается адское сражение за Бахмут. Россияне до сих пор пытаются оккупировать город-крепость.
В британской разведке назвали еще одну причину жестких боев за Часов Яр и Бахмут. Об этом пишет 24 Канал.
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Еще одна причина боев за Бахмут и Часов Яр
Пушилин 28 апреля заявил о якобы угрожающей недостаточности регионального водоснабжения. В Минобороны Великобритании отмечают, что дефицит воды становится все большей проблемой для оккупированного Россией Донецка после полномасштабного вторжения.
Дело в том, что канал Северский Донец, поставляющий воду, находится под контролем Украины. Российские войска, вероятно, пытались "защитить" его, чтобы снизить дефицит в Донецке, предполагают разведчики.
Этот канал проходит через Часов Яр, расположенный примерно в 6 километрах на запад от Бахмута. Интенсивное использование агрессором артиллерии для захвата города-крепости и прилегающей территории, вероятно, нанесло сопутствующий ущерб каналу. Кроме того – другой региональной водопроводной инфраструктуре, подрывая усилия России устранить нехватку воды.
Чтобы компенсировать отсутствие успеха в захвате и удержании канала Россия, вероятно, строит водопровод, чтобы смягчить дефицит воды в Донецке. Однако вряд ли это полностью компенсирует ограниченный доступ оккупированных регионов к воде,
– отметили в разведке Великобритании.
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Бои за Бахмут: последние новости
- Утром 9 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что бои в Бахмуте продолжаются. В течение суток российские захватчики без успеха вели наступательные действия в направлении Ивановского и Часового Яра.
- В эфире 24 Канала бывший командир полка "Азов" Максим Жорин рассказал, что ВСУ успешно контратакуют оккупантов и не дают агрессору развивать наступательный потенциал. В то же время, по его словам, когда защитники отвергают россиян с позиций, то негде закрепиться, ведь Бахмут очень разрушен.
- Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что за последние несколько месяцев Россия уже потеряла на Бахмутском направлении около 100 тысяч личного состава.
- Накануне, 8 мая, в ССО сообщили, что наши воины уничтожили вражеских пулеметчиков, которые вели огонь из многоэтажки в Бахмуте.