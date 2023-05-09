У британській розвідці назвали ще одну причину жорстких боїв за Часів Яр та Бахмут. Про це пише 24 Канал.

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Ще одна причина боїв за Бахмут і Часів Яр

Пушилін 28 квітня заявив про нібито загрозливу недостатність регіонального водопостачання. У Міноборони Великої Британії зазначають, що дефіцит води стає все більшою проблемою для окупованого Росією Донецька після повномасштабного вторгнення.

Річ у тім, що канал Сіверський Донець, який постачає воду, здебільшого перебуває під контролем України. Російські війська, ймовірно, намагалися "захистити" його, аби зменшити дефіцит в Донецьку, припускають розвідники.

Цей канал проходить через Часів Яр, розташований приблизно за 6 кілометрів на захід від Бахмута. Інтенсивне використання агресором артилерії для захоплення міста-фортеці та прилеглої території, ймовірно, завдало супутньої шкоди каналу. Окрім того, – іншій регіональній водопровідній інфраструктурі, підриваючи зусилля Росії усунути нестачу води.

Щоб компенсувати відсутність успіху у захопленні та утриманні каналу, Росія, ймовірно, будує водопровід, аби пом'якшити дефіцит води в місті Донецьк. Однак навряд чи це повністю компенсує обмежений доступ окупованих регіонів до води,

– наголосили у розвідці Великої Британії.

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