Сил недостаточно: Свитан объяснил действия россиян возле Бахмута

По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, в районе Бахмута враг перешел от обороны к активным действиям. Однако некоторые боевые действия периодические.

Об этом 24 Каналу заявил полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что у россиян нет ни сил, ни средств для наступления. Отметим, что, по словам Сырского, оккупанты существенно усилили свою военную группировку вблизи Бахмута.

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"Есть период накопления, есть период выполнения атак. Впоследствии – период обороны", – подчеркнул Свитан.

В настоящее время украинская армия после выполнения атак на определенных позициях переходит в режим накопления и удержания рубежей. Пока ВСУ переформатируются и пытаются окопаться, в этот момент оккупанты пытаются контратаковать. Враг идет в атаку, чтобы выбить с этих позиций украинских защитников.

Это тактическое действие. По нескольку недель бывает. В зависимости от масштабности выполняемых задач. В Бахмуте сейчас такой период. Россияне пытаются восстановить ранее утраченные позиции,

– добавил военный эксперт.

Это, по словам полковника запаса ВСУ, происходит в районе Берховки – на севере Бахмута. Там враг пытается вытеснить наши войска. А также – южнее города – в районе Клещеевки и Андреевки.

"Мы их выбросили за железную дорогу. Именно с восточной части железнодорожной дороги создаем плацдармы – такой рубеж обороны. Вот они пытаются нас выбить из этих плацдармов, которые мы в последнее время заняли", – отметил лётчик-инструктор.

Свитан считает, что захватчики будут пытаться контратаковать примерно неделю. Впоследствии у них наступит период подготовки, пополнения запасов и, вероятно, ротации. Тогда будут двигаться ВСУ.

Что делают оккупанты возле Бахмута: смотрите видео

Ситуация на Бахмутском направлении