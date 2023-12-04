ВСУ в тяжелой обороне, – майор о большом давлении врага на Бахмутском направлении
Ситуация на Бахмутском направлении очень сложна. Все подразделения противника находятся в состоянии активных наступательных действий и атакуют позиции украинских защитников. В большинстве своем подразделения ВСУ стоят в тяжелой обороне.
Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира 3 штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин, добавив, что оккупанты перебросили на Бахмутское направление достаточно большое количество резервов. По его словам, давление противника очень серьезное.
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Что происходит в районе Бахмута
Враг сконцентрировал на этом направлении значительные человеческие силы, а также технику, беспилотники, ударные средства – все это массово давит на позиции украинских военных. Противник штурмует в большинстве своем силами пехоты, а технику использует как транспортное средство для перемещения личного состава.
"Ситуация сейчас достаточно сложная, мягко говоря. Все подразделения врага на стадии активных наступательных действий. Все массово давит на наши позиции. В основном, наши подразделения сейчас находятся в тяжелой обороне, давление очень существенно", – отметил Жорин.
Им достаточно сложно использовать технику, потому что мы ее видим, слышим, наблюдаем все их перемещения. Наносим поражение сразу, как только она появляется в зоне нашей видимости,
– добавил майор.
Свободно пользоваться бронированной техникой или любой другой оккупанты не могут. Однако ночью все же перебрасывают живую силу. Иногда атаки с использованием танков происходят днем, но массовых попыток нет. Украинские военные уничтожают всю технику, которая появляется в поле зрения из-за средств артиллерии или беспилотников.
"В большинстве своем все атаки происходят из-за пехоты и FPV-дронов – это то, что сейчас бьет по нашим позициям", – добавил заместитель командира 3 штурмовой бригады.
Майор ВСУ о ситуации возле Бахмута: смотрите видео
Как ВСУ защищают Бахмут
- Глава СБУ Василий Малюк рассказал об уникальности обороны Бахмута. По его словам, битва за город – одна из крупнейших операций на территории Европы со времен Второй мировой войны. Россияне вели непрерывные артобстрелы, штурмы регулярных войск и вагнеровцев, постоянно работала вражеская авиация. При таких условиях украинские защитники удержали "Дорогу жизни" между городами Часов Яр и Бахмут.
- В составе СБУ еще с 2014 года действует Центр специальных операций "А". Его снайперы участвовали в битве за Бахмутом. Один из бойцов рассказывал, что обычно снайперы могут до 5 дней наблюдать на позиции, чтобы затем произвести 1 – 2 результативных выстрела. Во время наступления за Бахмут за ночь из одной винтовки производили по 30 выстрелов.
- Удержание "Дороги жизни" в Бахмуте стало одной из самых сложных операций спецназовцев СБУ. Только благодаря дронам удавалось уничтожить более 100 единиц техники, а повредить более 200. Деятельность подразделения ЦСО "А" сравнивают с работой лучших мировых спецподразделений.