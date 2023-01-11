Пограничники показали свои будни в Бахмуте: жуткое видео
Источник:Госпогранслужба Украины
Самые жестокие бои ежедневно идут на Бахмутском направлении. Украинские защитники героически сдерживают противника и дают ему достойный отпор.
Как отмечают в ведомстве, оккупанты ежедневно пытаются наступать на этом направлении. Минометные и артиллерийские обстрелы не прекращаются, иногда оккупанты "отрабатывают" из танков и привлекают авиацию.
Важно Что сейчас происходит в Бахмуте и Соледаре и какое значение имеют города в битве за Донбасс
Как пограничники живут в условиях войны
Каждый день стабильно работает либо вражеский миномет, либо вражеская техника. Бывают танчики, бывает арта,
– "Шериф".
Военнослужащие обустроили укрытие для двух человек. Там встроена буржуйка, где ребята греются.
"Читаю книги, чтобы отвлечься и не впитывать этот негатив. Но в основном пытаемся шутить, потому что без шуток никак", – говорит один из пограничников.
В окрестностях Бахмута, где находятся военнослужащие ГПСУ, преимущественно открытая местность. Это делает ситуацию еще более опасной.
Бахмут глазами пограничников: смотрите видео
По словам военных, самое страшное – когда работает авиация. Сначала слышно сильный гул, а затем – только звуки взрывов.
Заместитель пограничного подразделения Юрий отметил, что в последнее время увеличилась работа артиллерии противника. По его словам, враг "выдыхается" и совершает хаотические обстрелы.
Что происходит на Бахмутском направлении: смотрите на карте
На видео видно, что от города практически не осталось ничего живого. Всюду – выбитые окна и разрушенные дома, а обломки ракет и неразорванные снаряды лежат прямо на дорогах, иногда встречаются местные жители, которые не смогли выехать из города.
Ситуация на Бахмутском направлении: последние новости
- Полковник ВСУ Роман Свитан отметил, что окружение Бахмута является главной задачей российских захватчиков на этом участке фронта. Однако пока у них недостаточно сил для ее выполнения.
- В Бахмуте, где раньше проживали около 100 тысяч человек, остаются около 7 тысяч на менее поврежденном западном берегу реки, разделяющей Бахмут. Восточные кварталы города это сплошные руины.
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что в Соледаре продолжаются тяжелые бои. Вооруженные Силы Украины выполняют свой долг и мужественно защищают город.
- Разведка считает, что захват Бахмута, по всей вероятности, остается главной оперативной целью России. Соледарская ось России, вероятнее всего, является попыткой окружить Бахмут с севера и нарушить украинские линии коммуникаций.