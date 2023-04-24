Врагу критически не хватает медперсонала, бои за Бахмут и Марьинку: главное из Генштаба

В Украине начались 425 сутки полномасштабной войны с Россией. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Оккупанты пытаются наступать сразу на трех направлениях. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, пишет 24 Канал.

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Российские террористы продолжают убивать мирных людей

Россия продолжает игнорировать Международное гуманитарное право, терроризируя мирных жителей, разрушая дома и критическую инфраструктуру.

За прошедшие сутки агрессор нанес 1 ракетный и 46 авиационных ударов. Кроме того, совершил около 60 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

(Враг – 24 Канал) использует авиацию, применяя крылатые авиационные бомбы в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. В результате есть погибшие и ранены среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Также добавили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Обратите внимание Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это расширит фронт, – Зеленский

Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку

Основные усилия оккупанты сосредоточивают на наступлении на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На этих участках фронта наши воины отразили около 60 атак противника. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Между тем, на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время за сутки российские военные обстреляли более 40 населенных пунктов. Повреждены около 25 жилых домов. Есть раненые среди мирного населения.

Оккупанты присваивают зерно

Российские захватчики продолжают грабить мирное население Украины, присваивая зерновой урожай. В Бердянске Запорожской области так называемая российская оккупационная "власть" пытается вывезти похищенное зерно, загружая его на вражеские грузовые суда.

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Захватчикам критически не хватает медперсонала

Оккупантам катастрофически не хватает медицинского персонала на поле боя. В целях пополнения некомплекта военных врачей, местных работников медицинских учреждений Бердянска, получивших российские паспорта, стали принуждать к постановке на военный учет врага. В случае отказа угрожают потерей рабочих мест.

Силы обороны продолжают уничтожать врага

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также сбиты 2 вражеских разведывательных беспилотника типа "Мерлин" и 1 "Орлан-10", а еще 8 дронов-камикадзе типа "Ланцет".