"Бахмут выполнил свою роль": как изменилось значение города для Украины и для россиян
Российские войска более полугода штурмуют Бахмут в Донецкой области. Оборона города сыграла важнейшую роль в общей картине войны.
Такое мнение 24 Каналу выразил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, российские оккупанты не прекращают наступления на Бахмут, при этом несут огромные потери.
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"Бахмут выполнил свою роль с той точки зрения, что там уничтожено множество врагов. Это одна из задач, которая ставилась при обороне города, и она успешно выполняется", – подчеркнул Мусиенко.
Цели ВСУ и врага под Бахмутом
Сегодня роль Бахмута постепенно меняется, поскольку захват самого города стал для врага второстепенной целью.
Первоочередная цель россиян – окружить нашу группировку у Бахмута. Поэтому оккупанты продолжают обходить наши силы с флангов,
– объяснил военный эксперт.
Россияне ведут штурмовые действия и в самом городе. Однако, по словам военного эксперта, оккупанты выглядят слабее подготовленными к боям в городских условиях, чем Силы обороны Украины.
"Поэтому россияне пытаются обходить с флангов. Мы же в свою очередь также сконцентрировались на том, чтобы не давать этому кольцу смыкаться, разжимать его и пытаться контратаковать, где это удается", – отметил Мусиенко.
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Символическое значение Бахмута для оккупантов
По словам руководителя Центра военно-правовых исследований, Бахмут имеет для оккупантов большое символическое и политическое значение.
Ведь российские захватчики уже столько месяцев ведут наступательные действия и потратили столько ресурсов, и понесли такие безумные потери, что им хочется достичь уже каких-либо результатов.
"Мы видим, что анонсированное "большое" наступление российских войск идет, а похвастаться им особенно нечем. Поэтому оккупанты такими силами продолжают атаковать Бахмут, даже подтягивая подкрепление. Им нужна хоть какая-нибудь победа", – объяснил военный эксперт.
Планы врага в Донецкой области
Мусиенко отметил, что с военной точки зрения бои вокруг Бахмута важны для оккупантов по двум причинам.
- Россияне пытаются окружить украинских защитников на Бахмутском направлении, поэтому продолжают штурмовать город.
- Оккупанты стремятся выполнить те цели и задачи, которые поставил перед ними Кремль, в частности до 31 марта захватить всю Донецкую область
"Конечно, эти планы врага не будут реализованы. Но россияне все равно пытаются этого достичь", – отметил военный эксперт.
Ситуация под Бахмутом: коротко
- Ситуация в Бахмуте остается напряженной, но контролируемой. Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов, загнавших себя в своеобразную ловушку.
- Как рассказал военный ВСУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Варченко, у россиян есть только один сценарий – фронтально атаковать, бросая в бой десятки тысяч бойцов и уничтожая их у стен Бахмута. И даже при желании оккупанты не имеют возможности выйти из этой сложной ситуации, поскольку боятся своего диктатора.
- Военный эксперт Олег Жданов отметил, что ситуация в Бахмуте очень угрожающая. Жданов назвал риски, ожидающие ВСУ в случае дальнейшей обороны города.