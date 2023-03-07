"Бахмут выполнил свою роль": как изменилось значение города для Украины и для россиян

7 марта 2023, 17:48
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Российские войска более полугода штурмуют Бахмут в Донецкой области. Оборона города сыграла важнейшую роль в общей картине войны.

Такое мнение 24 Каналу выразил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, российские оккупанты не прекращают наступления на Бахмут, при этом несут огромные потери.

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"Бахмут выполнил свою роль с той точки зрения, что там уничтожено множество врагов. Это одна из задач, которая ставилась при обороне города, и она успешно выполняется", – подчеркнул Мусиенко.

Цели ВСУ и врага под Бахмутом

Сегодня роль Бахмута постепенно меняется, поскольку захват самого города стал для врага второстепенной целью.

Первоочередная цель россиян – окружить нашу группировку у Бахмута. Поэтому оккупанты продолжают обходить наши силы с флангов,
– объяснил военный эксперт.

Россияне ведут штурмовые действия и в самом городе. Однако, по словам военного эксперта, оккупанты выглядят слабее подготовленными к боям в городских условиях, чем Силы обороны Украины.

"Поэтому россияне пытаются обходить с флангов. Мы же в свою очередь также сконцентрировались на том, чтобы не давать этому кольцу смыкаться, разжимать его и пытаться контратаковать, где это удается", – отметил Мусиенко.

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Символическое значение Бахмута для оккупантов

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований, Бахмут имеет для оккупантов большое символическое и политическое значение.

Ведь российские захватчики уже столько месяцев ведут наступательные действия и потратили столько ресурсов, и понесли такие безумные потери, что им хочется достичь уже каких-либо результатов.

"Мы видим, что анонсированное "большое" наступление российских войск идет, а похвастаться им особенно нечем. Поэтому оккупанты такими силами продолжают атаковать Бахмут, даже подтягивая подкрепление. Им нужна хоть какая-нибудь победа", – объяснил военный эксперт.

Планы врага в Донецкой области

Мусиенко отметил, что с военной точки зрения бои вокруг Бахмута важны для оккупантов по двум причинам.

  1. Россияне пытаются окружить украинских защитников на Бахмутском направлении, поэтому продолжают штурмовать город.
  2. Оккупанты стремятся выполнить те цели и задачи, которые поставил перед ними Кремль, в частности до 31 марта захватить всю Донецкую область

"Конечно, эти планы врага не будут реализованы. Но россияне все равно пытаются этого достичь", – отметил военный эксперт.

Ситуация под Бахмутом: коротко

  • Ситуация в Бахмуте остается напряженной, но контролируемой. Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов, загнавших себя в своеобразную ловушку.
  • Как рассказал военный ВСУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Варченко, у россиян есть только один сценарий – фронтально атаковать, бросая в бой десятки тысяч бойцов и уничтожая их у стен Бахмута. И даже при желании оккупанты не имеют возможности выйти из этой сложной ситуации, поскольку боятся своего диктатора.
  • Военный эксперт Олег Жданов отметил, что ситуация в Бахмуте очень угрожающая. Жданов назвал риски, ожидающие ВСУ в случае дальнейшей обороны города.

Автор: Олена Патер